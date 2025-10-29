我是廣告 請繼續往下閱讀

半獸人首秀表現中規中矩 仍需時間磨合

前NBA金塊前鋒「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）今（29）日在桃園巨蛋迎來加盟台南台鋼獵鷹的首場比賽。然而，衛冕軍桃園璞園領航猿全場火力全開，以101：89壓制獵鷹，豪取開季2連勝。半獸人本人也表達自己首秀的心情：「這是場有趣的第一場比賽，我還在適應這裡的裁判和比賽風格，但很高興能把第一場的緊張情緒釋放掉！」並表示回去會再看影片，下一場會更好。半獸人本場出賽28分鐘，攻下12分、12籃板並有1次阻攻，幾度展現昔日NBA等級的體能，但整體命中率偏低，與隊友配合仍顯生疏。另一名洋將翟蒙貢獻14分、15籃板，隊長郭少傑與谷毛唯嘉分別拿下10分與13分。然而，獵鷹團隊整體命中率不理想，三分球雖進12顆但命中率不到三成，罰球更僅9罰3中，攻勢難以延續。談到半獸人首戰，柯納說：「他抵達球隊時間較晚，需要時間適應裁判尺度、聯盟打法與比賽節奏。這是他第一次與隊友並肩作戰，很多細節仍需磨合，包括高吊球、錯位進攻與攻守轉換的配合。」半獸人本人也表達了來台首秀心情：「這是場有趣的第一場比賽，我還在適應這裡的裁判和比賽風格，但很高興能把第一場的緊張情緒釋放掉！不只是我，對我的隊友們來說也是如此。我們會回去看比賽影片，看看有哪些地方可以進步，下一場會表現得更好！」阿提諾表示，球隊在準備比賽時並沒有針對半獸人制定特別的防守策略：「其實我們對這支球隊的情蒐主要來自於之前的比賽，了解他們的風格和特色。雖然有些球員可能會對比賽產生重大影響，但獵鷹不只是半獸人，還有原本的主力谷毛以及新加入的陳范和其他球員，對他們來說也是新的磨合。」他強調，比起專注單一球員，整體球隊的準備與戰術安排更為重要：「這是新球隊的第一場比賽，很難做到完全透徹的情蒐，我們上場打了才知道對手的狀態。獵鷹隨著磨合會越來越好，他們的教練也帶給球隊完整的體系。」對於面對有NBA經驗的半獸人，阿提諾表示態度平和且尊重：「半獸人有很豐富的籃球經歷和出色的生涯，我非常尊敬。但在場上，他只需專注於球隊給他的角色，幫助球隊取得勝利，不必做特別的事情。」