10月30日體壇中知名的壽星，是前阿根廷足球員馬拉度納（Diego Armando Maradona）的生日，他已於2020年11月25日逝世，享年60歲。作為阿根廷史上最偉大的足球員，在80年代是足壇的風雲人物，不過在生涯後期深陷吸毒風波，逐漸淡出賽場，最終因為心臟衰竭併發急性肺水腫逝世，在當時震驚足壇。馬拉度納出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的貧困家庭，不過少年時期便展現驚人足球天賦，16歲即代表阿根廷青年人隊出戰甲級聯賽。1981年他轉投博卡青年，隔年首度參加世界盃。1982年以當時創紀錄的轉會費加盟西甲巴塞隆納，但因傷病與場外衝突風波不斷，1984年轉戰義甲拿坡里，開啟其職業生涯巔峰。在拿坡里，馬拉度納以驚人的盤帶與領袖氣質，率隊奪下兩座義甲冠軍、一座義大利盃與歐洲足總盃冠軍，成為拿坡里永遠的象徵。1986年墨西哥世界盃，馬拉度納以個人之力帶領阿根廷奪冠，他在對英格蘭的比賽中踢進「上帝之手」與「世紀進球」，成為足球史上永恆的傳奇。隨著名氣與壓力而來的，還有毒癮與爭議。1991年他因吸毒被禁賽，1994年世界盃再度被檢出禁藥遭逐出球隊。退役後的馬拉度納也體重暴增、健康惡化，多次因心臟與腎臟問題入院，並多次進行戒毒治療。2020年10月，馬拉度納因腦部血凝塊接受手術，康復後返回家中療養，不料同年11月25日猝逝於住所。後續其遺體於阿根廷總統府玫瑰宮舉行公祭，數十萬名民眾前來送別，場面一度失控。隔日，馬拉度納長眠於布宜諾斯艾利斯郊外的貝拉維斯塔公墓，與雙親合葬。為紀念這位傳奇，拿坡里市府隨後宣布將主場聖保羅球場更名為「迪亞哥．馬拉度納球場」。他不僅是阿根廷的民族英雄，更是全球球迷心中永遠的「球場上帝」。