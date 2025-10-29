我是廣告 請繼續往下閱讀

10月29日體壇中知名的壽星，目前效力中華職棒樂天桃猿的陳冠宇今天將迎來他35歲的生日。陳冠宇從業餘時期就是國內棒壇備受關注的左投，在2011年挑戰日本職棒後，雖然有過低谷，不過後續在羅德投出一片天，成為主戰牛棚大將。在2021年因為家庭因素返台選秀以榜眼之姿加入樂天桃猿，剛開始在先發角色的掙扎到後續調整為熟悉的牛棚角色，陳冠宇也逐漸找回壓制力，並在今年幫助樂天奪下隊史第1座總冠軍。來自台南的陳冠宇，自少棒起便展現對棒球的熱情。雖然父親是羽球選手，但他卻對棒壘球運動情有獨鍾，也陪伴陳冠宇走上球場啟蒙之路。陳冠宇從興穀國小少棒隊出身，後因球隊解散轉至民安國小，延續棒球夢。國中就讀二重國中時，他以誠泰王牌左投林英傑為偶像，磨練投球姿勢，最終在2006年世界盃青少棒錦標賽對美國隊投出5局完全比賽，嶄露頭角。升上穀保家商後，陳冠宇成為球隊主力，屢次入選中華青棒代表隊，甚至被日本球探譽為「陳偉殷二世」。大學就讀時更締造連續36局無失分紀錄，並在全國春季聯賽奪投手獎第一名，吸引日、美球探關注。2011年，他也獲日本職棒橫濱灣星隊網羅，正式展開旅日生涯。進入橫濱隊後，陳冠宇在二軍持續磨練，不過後續動了Tommy John手術，讓旅日初期是充滿挑戰，不過他也在2014年升上一軍出賽，雖然同年遭到橫濱釋出，不過後續轉投羅德有了表現機會，在春訓期間表現優異，甚至被日本棒球雜誌《週刊棒球》評選為羅德春訓的MVP；並在進入了開幕戰一軍正式名單。後續陳冠宇也以洋將身份逐漸站穩羅德投手席位，能擔任先發與後援的能力也深受球隊親睞，也在2019年全季後援登板44場，繳出5次中繼成功、防禦率3.63的表現成為羅德牛棚大將。2021年，31歲的陳冠宇決定返台效力，掀起國內一股話題，而他也在第2順位被樂天桃猿選進。剛加入中職的陳冠宇以先發角色出賽，不過壓制力不佳，被開轟率偏高，後續轉任牛棚後漸入佳境，並成為桃猿不可或缺的牛棚戰力，屢次為桃猿守住比賽後段的領先。2025年賽季，陳冠宇繳出返台最佳成績，除了球速提升，整季出賽55場，繳出防禦率1.69、23次中繼成功與47三振的佳績，也為桃猿在台灣大賽中貢獻甚大，幫助球隊奪下轉賣後首冠。