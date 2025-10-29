我是廣告 請繼續往下閱讀

準國民黨主席鄭麗文日前喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，引起議論。台灣民意教育基金會董事長游盈隆在黃暐瀚節目《下班瀚你聊》談到，鄭麗文現在是「五面紅旗、硬槓民意」。游盈隆提到這五面國旗分別是中國認同、九二共識、反台獨、追求統一、砍國防預算；他引述過去30年的民調，「中國人」、「統一」、「九二共識」等論述，在台灣都只有極少數的人支持(一成，甚至一成不到)，他還在觀望，鄭麗文當選主席之後，會不會「改口」？如果改口，對投票給他的黨員沒誠信；如果不改口，光靠6萬5千名黨員支持，以為已經得到多數民眾力挺，顯然與真實民意脫節。游盈隆還在節目上，大膽提出建議，民眾黨主席黃國昌可以要求國民黨「讓出新北市」！換取藍白更進一步合作，若不這樣，民眾黨何以壯大？若不壯大，小黨的「八年危機」，也就是過去台灣的第三小黨，都撐不過八年就瓦解，很快就會到來。