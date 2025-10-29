我是廣告 請繼續往下閱讀

學校行政事務繁雜，願意兼任行政職的教師越來越少，導致校園陷入「教師行政大逃亡」的困境。國民黨立委葉元之在立法院質詢時指出，校園制度僵化、行政缺人問題嚴重，政府應該設法改革，而不是一再向外招募臨時教師頂替行政職。葉元之表示，許多學校因教師不願兼任行政或組長職，只能改聘代理教師來填補缺口，有時甚至只要具備大學學歷就能被任用。他質疑：「為什麼不讓考教育行政體系的公務人員兼任？他們資歷豐富、具行政經驗，這樣才能真正解決師資荒問題。」對此，人事總處人事長蘇俊榮回應，會將相關意見帶回討論，並坦言「這現象確實有點怪」，顯示中央也注意到校園行政人力分配的不合理狀況。葉元之的發言引起教育界熱議，不少人留言抱怨「老師忙到沒時間教學」、「行政加給少得可憐，根本是凹老師做功德」，也有人直言「委員講得太中肯，完全點出台灣教育現場的問題」。同樣身為教師的黃益中也留言力挺，他說：「我支持讓學校裡經過高普考的公務人員擔任組長職，而且至少要調高一個職等。不然現在那幾千元的行政加給，根本是拿老師當義工。」