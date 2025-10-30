我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市內湖區一棟公寓大樓，有居民發現信箱被人塞入疑似往生被等祭祀用品，還有一包奇怪粉末，民眾嚇得趕緊報案，警方調閱監視器，發現是一名51歲男子，表示自己熱衷信仰，只是想分享物品，沒有惡意。有住戶一早起床，看到信箱被塞滿往生被，裡面還附上一張使用說明書，上面甚至還寫臨終時蓋到胸口，而且整排信箱全部都是，住戶相當驚恐，怒罵是在詛咒人嗎？居民非常害怕，趕緊報案！警方獲報後追查，鎖定一名51歲中年男子，他坦承確有投放物品，聲稱是因信仰關係，希望分享象徵「超渡祝福」的往生被。就怕他在用同樣方式，引起其他住戶恐慌，警方要求男子停止相關行為，並提醒勿以個人信仰干擾他人生活，同時責成轄區警力加強巡守，維護社區安全。