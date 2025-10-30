我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）在經過連續2天的議息會議後，於台灣時間週四凌晨宣布再降息1碼，為今年第2度降息，符合市場預期，並由12月起結束量化緊縮（QT）。惟Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在之後的記者會上表示，12月再降息並非「板上釘釘」的事，29日收盤，美股主要指數各自發展，道瓊工業指數由升轉跌，微挫74點。綜合《CNBC》等外媒報導，本次議息決定，是由聯邦公開市場委員會（FOMC）成員，以10對2票通過，2票反對分別來自聯準會理事米蘭（Stephen Miran）以及堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid），前者主張降息幅度應該更大，後者則傾向於不降息。由於美國政府仍處於停擺狀態，導致大部分數據暫停公布，Fed在議息聲明中提到，從可提供的指標來看，美國經濟以溫和步伐增長，但疲軟的勞動力市場仍構成降息理由，至於通膨則在一定程度上偏高。Fed指出，經濟前景不明朗，就業市場在最近幾個月的下行風險增加，將同時關注通膨和就業市場風險，謹慎評估最新數據、前景演變和風險平衡。主席鮑爾表示，本次會議的意見分歧頗大，可以想像政府關門一事也將影響12月的會議結果，目前Fed還沒有對12月會議做出決定，需要先解決不確定性的問題，12月再次降息並非「板上釘釘」的事。29日收盤，美股道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點；標普500指數平盤，收6890.59點；那斯達克指數上揚130.98點或0.55%，收23958.47點；費城半導體指數揚升133.22點或1.85%，收7327.93點。