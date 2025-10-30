氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，今（30）日東北季風減弱、天氣好轉，西半部多雲時晴，北海岸與宜花仍有局部降雨。明起新一波東北季風南下，氣溫略降、北台灣低溫約19度，周五起北部與東部有局部短暫雨，下周中水氣再增、降雨範圍略擴，同時菲律賓附近恐有熱帶系統生成，需持續觀察。
吳德榮指出，昨日呈現「北涼南熱」型態，各地最高氣溫介於28至34度。今日清晨氣溫普遍比昨晨略升，截至清晨4時52分，各地平地最低氣溫約19至21度，白天北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部則為19至30度。
根據最新歐洲模式模擬資料，今日東北季風已明顯減弱，全台天氣轉穩，西半部多雲到晴，僅北海岸及宜花地區有局部短暫降雨機會。氣溫普遍回升，白天偏熱、早晚仍涼，體感溫差較大。
至於明日起新一波東北季風將再度南下，冷空氣雖不強、降溫幅度有限，但北台灣低溫可降至約19度。水氣不多，周五北部及東半部有局部短暫雨，周六至下周一（12月1至3日）北海岸及宜花地區仍偶有零星降雨，其他地區則維持多雲時晴的穩定天氣。
下周二（4日）東北季風逐漸減弱，但隨著水氣增加，降雨範圍將略為擴大，雨勢也稍微增強。到了下周三、四（5、6日），另一波東北季風再度影響台灣，不過並無明顯冷空氣伴隨。
值得注意的是，根據最新歐洲模式與其AI模式的模擬結果顯示，雖已邁入11月，但西北太平洋仍可能有熱帶系統發展。歐洲模式顯示生成位置位於菲律賓東方海面，而AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示目前仍存在不確定性，仍需持續觀察其後續發展。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
