民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，不過，外交部長林佳龍昨天突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引發輿論譁然。對此，林佳龍今（30）日受訪時表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為她自己的辯護，「社會應該給予她一定的空間」。立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。針對林佳龍昨天發文表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，但相關貼文遭網友灌爆。林佳龍會前受訪時表示，台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上為她自己的辯護。林佳龍說，也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。