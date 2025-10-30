我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間，試圖尋找新的戰略平衡。10月30日上午，中國國家主席習近平乘坐專機飛抵韓國釜山，展開為期數日的訪韓行程。根據新華社報導，習近平於9點45分抵達釜山金海國際機場，步出機艙後向在場迎接人員揮手致意。此次訪問是應韓國總統李在明邀請，出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領袖非正式會議，並同時展開國事訪問。這場「川習會」是習近平與美國總統川普時隔六年再度面對面會談，外界普遍認為這是美中關係可能出現「再調整」的關鍵時刻。北京方面在會前強調，願與美方共同努力，推動此次會晤取得「積極成果」。分析人士指出，雙方可能聚焦於經貿摩擦、科技管制、南海局勢以及台灣問題等敏感議題。