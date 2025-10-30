我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南向俄國訂購數十套防空系統並升級潛艇，其業務可能間接支持俄羅斯在烏克蘭的作戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲中越兩國高層互動升溫，習近平兩度訪越，展現雙邊關係持續深化。（圖／路透社／達志影像）

越南正重新調整其軍事與外交策略，試圖在美國、俄羅斯與中國之間找到新的平衡點。近期洩漏文件與多方官員訪談顯示，河內在俄羅斯的武器採購和防空、潛艇升級項目上持續推進，並通過合資企業擴大技術合作，同時暫緩了與美方的C-130運輸機交易。這一系列動作凸顯了越南對多邊影響力的靈活應對，而非單純傾向某一大國。去年12月的越南國防博覽會上，總理曾視察參展的C-130運輸機，一段影片顯示越南副防長提到已訂購三至十三架，但後續無進展。與此同時，河內加大對俄羅斯軍事裝備的採購，避開美國對俄制裁，並與俄方達成多項此前未公開的軍事合作協議。根據《紐約時報》查閱文件指出，越南還訂購數十套防空系統並升級潛艇，其業務可能間接支持俄羅斯在烏克蘭的作戰。越南與美國的關係近期波動明顯。美國取消部分援助計畫、關稅政策反覆，以及川普家族在河內開發高爾夫球場等舉措，都引發當地民眾不滿。分析人士指出，這使對美懷疑派勢力增強，親美派信心受挫，而拜登政府末期，河內也擔心被視為過度依賴美國。同時，越南積極多元化軍事裝備來源。除依賴俄羅斯外，河內也自主研發武器，與以色列、印度等國達成小規模防務合作。TLDK-35地對空導彈與自主研發無人機已在展覽和國慶閱兵中亮相。洩漏文件和官員證實，越南將接收蘇-35及蘇-30戰機，並採購電子戰系統、反潛直升機及潛望鏡等先進設備，顯示俄越合作持續深化。在地緣政治上，越南正在平衡中美俄三方影響力。近期，越南領導人訪問朝鮮並簽署國防合作協議，中國外交官則在河內受到隆重接待，越南加快跨境鐵路項目建設。同時，韓國與日本在越南的基礎設施與海岸巡邏建設，體現河內在安全與經濟間的權衡。對越南領導人而言，這場外交與軍事博弈的核心，是維護國家自主與穩定發展。無論未來與美國、俄羅斯或中國的關係如何，河內的策略都是在保持主權、強化國防能力與保障經濟增長之間取得平衡，而非被短期政治波動所左右。這反映了越南在面對亞洲安全格局變化時，正試圖以長期、靈活的戰略視角，塑造自身的國際地位。