我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡姓男子於2017年底逃往美國，刑事局聯手美國4單位於洛杉磯將蔡男查緝到案。（圖／翻攝畫面）。

刑事局國際刑警科跨國聯手駐美西聯絡組、美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）等單位，於2月3日在美國洛杉磯逮到因犯下未成年性交等案遭到通緝的45歲蔡姓嫌犯，昨（29日）由美國執法行動遣返局幹員遣返回台。這名45歲的蔡姓男子於2018年時因對未成年性交、公共危險罪遭到士林地檢署、新北地院發布通緝，其於遭通緝的前年底便逃到美國藏匿。經刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，於2月會同美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）4個單位，於美國洛杉磯將蔡男查緝歸案。對此，刑事局表示，查緝外逃通緝犯為刑事警察局重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制。刑事警察局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。