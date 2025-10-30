我是廣告 請繼續往下閱讀

美中關係、美中元首會晤，並不是國際會議的附屬品。

2國關係的特殊性、重要性不言而喻。

平等會晤

中國國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump），今（30日）在韓國釜山正式會晤，為6年來首見。不過，2國事前官宣的部分，中國官方是一直到習近平出發飛往韓國的前一天，也就是29日才單獨官宣，有港媒分析認為，這一安排不同以往、別有深意。《香港01》指出，以往在國際會議期間，進行的領導人會晤，像是場邊會談，一般不會特別官宣，比如川普第一任期時，他和習近平就是在2019年日本大阪G20會議期間會面，當時中國外交部只宣布習近平要去日本出席G20的行程，在媒體吹風會上，也只重點介紹習近平與金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人會晤，根本沒有提及川習會，只用短短一句帶過。此外，美國前總統拜登（Joe Biden）任期內，美中元首沒有互訪行程，只有在國際會議期間，曾有過3次會晤，像2022年11月在峇厘島，中國外交部在官宣習近平將赴印尼出席G20、赴泰國出席APEC的同時，也是將與美國總統的會晤，放在出訪日程裡同時宣布的，對於拜習會沒有任何特殊之處，就是放在習與其他多國領導人的會晤一起官宣。時間更近一點的，2023年11月美中元首在加州會晤。中國外交部也是將出席APEC和與美國總統會晤一起官宣，只是有先提習近平是應邀；2024年11月，2國領袖再度於智利會晤，中國外交部官宣時，亦只介紹習近平出訪智利出席APEC、赴巴西出席G20的行程，根本就沒有提到要同美國總統會晤，只是將其當成一次國際會議的普通交流。然而這一次，中國外交部雖按照慣例，在10月24日就宣布習近平將出席APEC峰會，並對韓國進行國事訪問，但單獨官宣川習會，而且地點還不是在APEC舉辦的慶州，而是釜山，這說明，分析指出，雖然習近平在韓國期間，必然還會與其他國家參加APEC的領導人會晤，但是與川普的會談被單獨官宣，顯然有別於一般意義上的國際會議期間會談，此外，中國官方29日官宣時，用的是「經中美雙方商定」，不是誰邀請誰，可見這次見面是一次；相較於川普不斷「劇透」美中即將達成的貿易協議內容，比如中國買美國大豆、美國降芬太尼關稅、不再加徵中國100%關稅等等，北京並沒有過多的官方言論，中國外交部的說法是，針對2國關係和雙方共同關心的問題交換意見，為全局性、戰略性進行溝通，雖不像川普那樣談論具體問題，但定調為「戰略全局」。