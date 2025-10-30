我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30日）在韓國舉行「川習會」，美國黃豆、AI晶片預計成為焦點。美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）警告，川普恐被習近平耍了，若開放高階晶片進入中國市場，將讓美國在AI、科技的優勢將不復存在。旅美學者翁履中進一步分析，一旦華府喪失科技主導與戰略控制權，台灣的國際處境也將陷入結構性邊緣化。美前副國安顧問、華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫主席博明在川習會前夕以「川普是不是被習近平耍了？」為題撰文，中國正透過稀土出口管制、外交槓桿與貿易手段，逐步實踐中國主宰21世紀的核心技術，美國被邊緣化的未來。博明指出，美中談判中看似達成緩和緊張的協議，北京同意延後實施稀土管制，美方則暫緩加徵新關稅與出口限制，但對於科技戰核心問題—AI晶片出口限制，美國內部正在鬆動。若讓中國取得輝達（Nvidia）Blackwell B30A 晶片，將會讓中國跳過自主研發，直接站上科技競賽第一線，只要兩顆B30A就能達到美國最高階B300晶片的效能，美國優勢將不復存在。更糟的是，輝達晶片主要由台積電製造，產能有限，中美若同時爭奪先進製程資源，可能導致美國企業也受限，進一步削弱自身實力。博明也批評川普將AI晶片作為談判籌碼，是對美國國安的嚴重誤判，且川普希望北京購買美國黃豆，是將農業與科技等量齊觀，忽視AI產業對美國未來的戰略意義。博明警告，若川普在川習會上讓步同意高階晶片輸出中國，不僅推翻美國自身制定的AI行動計畫，也等於親手將美國在AI、半導體與地緣戰略上的優勢拱手讓人，並可能促成中國快速在軍事與產業上追上甚至超越美國。美中科技與地緣競爭正進入關鍵時刻，川普若繼續選擇短期貿易利益，將對美國造成無法逆轉的長遠損害，並可能徹底重塑全球權力格局。旅美學者翁履中在臉書表示，最令博明憂慮的是川普與其團隊當前展現出的「重交易、輕戰略」傾向，川普與部分幕僚似乎未意識到，AI晶片不僅是商業產品，而是新一代地緣戰略的核心資產。一旦放行出口，美國所辛苦建立的晶片封鎖與技術優勢恐將蕩然無存。翁履中進一步分析，博明文章對台灣隻字未提，不代表台灣沒有角色，而是反映出在美中全面競爭邁入高張力的新階段中，台灣不會是主軸，而僅是戰略結構中的一部分。台灣是否被「交易」並非核心問題，真正的風險在於，若美國在科技與戰略層面持續讓步，一旦華府喪失科技主導與戰略控制權，台灣的國際處境也將陷入結構性邊緣化。屆時，北京毋須動武，即可透過經濟、科技與國際話語權，對台施加更大壓力。在博明與華府主流政策社群眼中，問題已不是「台灣會不會被出賣」，而是「美國輸給中國的時間點，是否已經逼近」。