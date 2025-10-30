我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰以1：6慘敗給多倫多藍鳥，系列戰遭到2連敗、總比分2：3落後，距離出局僅一步之遙。藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局開轟、連兩戰開砲，徹底打垮道奇士氣。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪時直言，球隊在比賽中不斷奉送壘包，是輸掉「天王山之戰」的主因。比賽於美國當地29日（台灣時間30日）在洛杉磯道奇球場舉行，藍鳥開場便強勢主導節奏。首名打者Davis Schneider敲出首球全壘打，隨後小葛雷諾又在第2球將速球轟向左外野，達成世界大賽史上首次「先頭打者連兩發」紀錄。這是小葛雷諾連續兩戰開轟，也是他本次季後賽的第8支全壘打，成為藍鳥奪勝的關鍵推手。賽後他興奮表示：「比起全壘打，我更高興的是球隊贏球。現在我們要把系列戰帶回多倫多，完成最後一步。」道奇打線繼續陷入冰封狀態，全場僅靠赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲拿下1分，團隊僅4支安打、15次三振。從第1棒到第4棒共15打數僅1安無保送、吞下8K，完全無法威脅藍鳥新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）。美國ESPN名記者Jeff Passan痛批：「道奇的打線簡直太貧弱。」NBC洛杉磯記者Michael Duarte也指出：「道奇最近29局只得4分，這種進攻根本贏不了任何球隊。」道奇教頭羅伯斯賽後神情沉重，他表示：「史奈爾（Blake Snell）表現不錯，但我們給了太多上壘機會，沒能在該拿出守備和進攻時做到，結果付出代價。」他也對打線重組的效果失望至極：「我們已經改變了棒次，但還是沒辦法串聯攻勢。當你不斷讓對手免費上壘時，整場比賽就會被拉開。」道奇投手群此役更陷入亂流，單場出現4次暴投與6次保送，其中第七局更創下世界大賽史上首見的單局三暴投紀錄，徹底崩盤。道奇目前以2：3落後，系列戰將轉戰加拿大。第6戰預計由山本由伸先發對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。面對狀態火燙的小葛雷諾與氣勢正盛的藍鳥打線，道奇已無退路。若山本無法力挽狂瀾，道奇的冠軍夢恐將就此止步。