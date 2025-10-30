我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會主委彭金隆今（30）日赴立法院財政委員會就「虛擬資產專法」進程進行專題報導，立委詢問金管會對穩定幣、加密幣的發展與監管態度，彭金隆表示，「循序漸進、謹慎友好」，但專法上路後，將採類金融機構的「高度監理」。檢查局也透露，金管會今年以來針對洗錢防制金檢缺失，已對11家幣商開罰逾1300萬元。國民黨立委林德福質詢金管會9月已核准9家虛擬業者正式納管，但國人持有加密貨幣不到5%，相較美韓在加密市場活躍人口10%至15%，台灣人在加密幣投資滲透率偏低，金管會是否打算加速追趕？還是徐徐圖之？彭金隆回應，以虛擬資產發展來看，還不能稱得上像資本市場及金融市場是「成熟市場」，而是還在發展中，因此，各國還在建立法規階段，金管會對虛擬資產市場發採，以「循序漸進、謹慎友好」因應。彭金隆也提到，未來也打算納入會計師制度，虛擬資產服務法立法後，未來對整體業者將採類金融機構的「高度監管」，包括資本額、內稽內控及財務都要符合一定標準。在防弊上，也會從現形要求同業資訊聯通通報，將來也要求「異業」間的聯通通報，未來子法有對從業人員的積極與消極條件也會納入規範。不過，金管會今年陸續檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，上半年金檢報告指出，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3大缺失，檢查局長賴欣國則透露，金檢過程根據洗錢防制缺失，提供意見給證期局核處，目前已對11家業者開罰1300多萬元，未來會加強改善、持續監控。