記憶體廠旺宏連續虧損九季，董座吳敏求宣告將重新回歸細節管理，但今（30）日股價仍重挫，開盤半小時賣壓湧現，一路走跌亮燈跌停，鎖死在34.65元，成交量超過23萬張，午盤仍有高達25000張等著賣。記憶體族群近期火熱，旺宏自9月10日以來，累計至29日已飆漲逾95%，不過，旺宏昨日召開法說會並公布第三季財報，第三季合併營收82.14億元，季增20.81%、年增5.93%；惟毛利率降至13.5%，季減2.1個百分點、年減15.4個百分點，營業淨損達11.44億元。旺宏指出，主要受匯率波動與產能利用率未達滿載影響，導致單季稅後虧損8.62億元，每股虧損0.47元，旺宏今日開盤跳空殺低至跌停板，距離跌穿5日線僅一步之遙。吳敏求於法說會坦言，對營運表現不滿意，也向投資人說抱歉，他更宣布自11月起將親自重新投入細節管理，從製程優化到營運改善，力拚明年轉虧為盈。隨SLC NAND與ROM產品回升、NOR出貨維持穩定，旺宏將加速推進3D NOR與3D NAND開發，以新產品組合帶動毛利率回升，逐步修復三年來的營運體質。不過，公司NAND Flash表現最亮眼，營收季增44%、年增超過一倍，成為主要成長動能。吳敏求表示，隨部分國際大廠退出低密度嵌入式記憶體（eMMC）市場，旺宏受惠於市場缺口與客戶需求激增，後續將持續提升良率並優化售價結構，推升整體毛利表現。