我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市已正式進入高齡社會，65歲以上長者人口突破55萬人，敬老服務與長照需求持續增加。高雄市議員黃文益於市議會質詢中指出，高雄市「敬老愛心卡」服務範圍雖廣，包括捷運、市內公車、輕軌與渡輪免費，但每年僅提供1200點，折合每月僅100點，造成「服務看得到、卻用不到」的現況，呼籲應全面提升，至少比照雙北水準，每月600點。對此，社會局長蔡宛芬表示同意，將提出爭取。黃文益表示，市府敬老卡服務應用的範圍相當廣泛，但是點數不足，使用上就無法「從從容容」。黃文益強調長輩要出門看病、運動或社交，每趟都要精打細算，像計程車一次扣50點，來回就100點，一個月的額度就用完了。長輩不是不想走出家門，是點數不夠用、不敢用。相較其他直轄市已陸續提高長者社福點數，115年7月起台北市與新北市均將提升至每月600點，桃園每月800點，台中更高達每月1000點，相較之下，高雄每月僅約100點，明顯偏低。呼籲市府應以每月600點（每年7200點）為目標，讓長輩能自在出行、提升生活品質。蔡宛芬詢答時表示，市府將「持續爭取預算」，但也提到高雄統籌分配款及捷運財務分擔壓力較大，目前尚不便承諾具體數字。對此，黃文益強調，長輩無法理解財政結構複雜性，只會比較各縣市待遇差異，「如果敬老卡一年仍停在1200點，每個月只有100點，長輩難以接受。」並要求社會局應極力爭取，最後社會局也宣示將一起推動。除了長者福利議題外，黃文益也在質詢中指出，勞檢人力長期不足，直接影響工地公安與勞工安全。高雄市近年勞檢處編制人力74人，但近年常態性缺額10多人，加上每位勞檢員平均每年需執行近300場檢查，導致基層勞檢人員承受過重工作壓力，甚至影響檢查品質。黃文益表示：「沒有足夠勞檢員，就沒有真正的勞工安全。」並指出工地公安事故仍時有發生，若不加速補足人力、強化留才與待遇，恐使公安稽查形成惡性循環。勞工局長江建興也坦言，勞檢員的工作量確實「過勞」，因此勞動局也推動遠端監控及智慧工安管理，以補足人力缺口。