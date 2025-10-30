我是廣告 請繼續往下閱讀

男星范姜彥豐指控王子（邱勝翊）介入他與老婆粿粿的婚姻，粿粿與王子2021年因節目《全明星運動會》相識，成為好友，後來才發展出戀情。而過去拍過《全明星運動會》也爆出劈腿醜聞的明星還包含采子、何孟遠，艾薇、吳霏也被質疑是無縫接軌，各種感情爭議讓觀眾紛紛留言調侃，「突然覺得《全明星運動會》根本是在談戀愛的」。粿粿在《全明星運動會》第3季擔任紅隊經理，王子則是紅隊隊長，兩人認識後就經常一起結伴出遊，今年3月粿粿更與王子一行人去美國遊玩2週，獨留老公范姜彥豐在台灣帶娃，回國後粿粿就對范姜彥豐態度冷淡，隨後提出離婚。范姜彥豐一開始想挽回感情，但調查後卻抓包粿粿與王子明確出軌的證據，雙方目前正在進行離婚協商。而采子與何孟遠則是透過《全明星運動會》第2季認識，采子當時有交往中的男友兼老闆邱鋒澤，何孟遠也有交往3年的女友荳荳，采子與荳荳更一度以閨密相稱，怎料最後卻被抓包與何孟遠曖昧，發展私情。這起雙劈醜聞當時也鬧得滿城風雨，采子、何孟遠形象跌至谷底，出面道歉後仍遭抵制多年。另外，歌手艾薇和現任男友吳霏也是因為《全明星運動會》才認識，吳霏本來和女友曾薀帆穩定交往，但後來以錄影壓力太大為由，跟曾薀帆提出分手，結果沒多久後就被拍到與艾薇約會的照片，這才公開與艾薇的戀情。當時吳霏也被認為劈腿，但他矢口否認，強調與曾薀帆、艾薇交往時間沒有重疊；艾薇也堅定表示沒插足好姐妹曾薀帆的感情，但至今還是有不少人將艾薇視為小三。以上3段感情糾紛，讓網友不禁在Threads留言調侃，「突然覺得《全明星運動會》根本是在談戀愛的」、「《全明星運動會》是戀綜（戀愛綜藝）這件事又多一個證據了」、「全明星戀愛中」、「第一季很讚啦，節目紅了後面一堆人來蹭」、「請問嗎是參加《全明星運動會》還是全明星多人運動會」、「乾脆改叫全明星劈腿會好了」、「還好《全明星運動會》這個節目已經停了，不然不知道又會出現幾組劈腿男女」。