▲宜蘭冬山鄉29日驚傳工程車暴衝事件！嫌犯稱是因工程標案爭議積怨已久，一時情緒失控才釀禍。（圖／民眾提供）

宜蘭冬山鄉富農路昨天（29日）下午驚傳暴力事件！一名林姓男子駕駛黃色工程車，倒車猛撞停園藝公司門前的白色休旅車，造成車內李姓業者受傷外，他又接著倒車撞擊園藝公司落地窗，玻璃碎裂一地，他還一度嗆聲「我會來放火」，隨後由另一人接走逃逸。警方迅速鎖定林男身逮到人，他供稱是因工程標案爭議積怨已久，一時情緒失控才釀禍，全案依刑法傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。事發在29日下午1時30分許，林姓男子開黃色工程車，倒車猛撞園藝公司門前白色自轎車及撞落地窗時，當時在園藝公司內會計人員被嚇得尖叫，而人在車內的李姓業者因頸椎受傷，送醫住院治療，而林男肇事後，隨即逃逸。當時現場人員指稱，林男情緒激動還嗆聲「我會來放火」，據了解，遭撞的這家園藝公司在當地經營逾40年，主力業務為標公路局工程，平日與同業素無糾紛。警方循線逮到林男，落網後他喊冤，強調自己只是大喊「沒事的、閃開一點！」提醒大家避開，否認有恐嚇意圖，至於為何肇事？他辯稱，因工程標案爭議積怨已久，一時情緒失控才釀禍，詳細動機有待進一步調查釐清，全案依刑法傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。