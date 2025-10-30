我是廣告 請繼續往下閱讀

萬聖節動物比人嗨！壽山動物園精心打造特殊餐點

▲非洲獅「小辛」及「小乖」隔著籃球稻草人對視。（圖／壽山動物園提供）

▲可愛的水豚君一腳踏進貼上搞怪表情的普力桶裡品嚐草料。（圖／壽山動物園提供）

▲懂吃的冠豪豬「小芋頭」則開心享用南瓜「貝貝」。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園志工穿著應景服飾發放牧草。（圖／壽山動物園提供）

▲為響應韓國天團TWICE即將11月下旬來高雄舉辦演唱會，園方也使用其應援色（杏桃色及螢光洋紅色）為長鼻浣熊製作竹編覓食玩具。（圖／壽山動物園提供）

韓國天團TWICE降臨高雄！壽山動物園加碼免費入場

▲韓國天團TWICE將在11月來高雄舉辦演唱會，壽山動物園加碼，歌迷只要出示演唱會門票，即可享免費入園優惠。（圖／TWICE FB）

一年一度的萬聖節將在10月31日到來，高雄壽山動物園早早就進入節慶氛圍，舉辦主題活動，包含化裝舞會、劇團表演及市集，更發揮巧思，利用南瓜、稻草及甘蔗等天然食材，為動物量身打造「萬聖節搞怪特餐」，水豚、昏倒羊、孟加拉虎、非洲獅、黑猩猩、冠豪豬與長鼻浣熊等動物大快朵頤，畫面超可愛。此外，現在的壽山動物園充滿萬聖節氛圍，為讓動物也能感受萬聖節氛圍並增加食材多樣性，園方保育員與志工今年特別打造奇幻風格的動物大餐。團隊選用口感綿密香甜的小南瓜品種「貝貝」，搭配志工自家農田的稻草，巧手雕刻成南瓜稻草人；保育員更將自家種植的甘蔗結合蔗葉及牧草，製成「巫婆飛天掃帚」，創意十足。而常見的飼料普力桶，也畫上萬聖節臉譜，透過新奇造型激發動物好奇心，提供行為豐富化刺激。園方進一步分享動物們對食材道具的趣味反應，如可愛的水豚一腳踏進貼上搞怪表情的普力桶裡品嚐草料，完全不顧其他家族成員感受；黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」尚未學會巫婆飛天掃帚的「正確用法」，反而手握甘蔗掃帚柄大口咬食。懂吃的冠豪豬「小芋頭」則開心享用南瓜「貝貝」，原本搞怪的南瓜盅在牠的啃食「雕刻」下，面貌全變。即使園方已將南瓜切成小塊，不愛吃南瓜的非洲象「大里」仍堅持不入口；而剛到園區不久的昏倒羊，面對南瓜稻草人也毫不畏懼，紛紛上前啃食稻草，開心享受在園內首次的萬聖節特餐。本次活動的重頭戲之一，是園方特別為孟加拉虎「小紅」準備的「籃球稻草人」。園方指出，「小紅」起初保持距離、好奇嗅聞，隨即發揮狩獵本能突襲，一口咬下稻草人並得意地繞場，完整展現飛撲、抓握與啃咬的自然行為。相較之下，非洲獅「小辛」與「小乖」對這名「不速之客」完全無視，兩隻大貓的眼裡只有彼此。除幫動物加菜外，動物園志工也展現巧思，利用去年高雄萬聖節活動的路燈旗製作服飾，將應景的大南瓜圖案穿上身，並邀請遊客體驗餵食波爾羊，讓大小朋友都直呼有趣。另為響應韓國天團TWICE即將11月下旬來高雄舉辦演唱會，園方也使用應援色（杏桃色及螢光洋紅色）為長鼻浣熊製作竹編覓食玩具，並加碼