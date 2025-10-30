我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身穿41號球衣的渟渟，將在韓國職籃新賽季登場應援。（圖／翻攝自渟渟IG@1120_tintin）

▲渟渟在幾週前還只是個韓國留學生。（圖／翻攝自渟渟IG@1120_tintin）

▲渟渟過去曾與如今已經出道的幻藍小熊韓籍成員阿勇在同一間經紀公司。（圖／翻攝自渟渟IG@1120_tintin）

渟渟自2023年韓國啦啦隊女神李多慧宣布來台應援後，近年已經有超過30名韓籍啦啦隊相繼來台加入中華職棒、台灣職籃，以及今年剛成立的台灣職業排球聯盟，不僅成功吸引球迷進場，也造就一波「大韓海時代」。不過有一名台灣女孩「渟渟」卻逆襲成功，成為韓國職籃SK騎士啦啦隊的成員之一，也是繼壯壯之後第2位成功在韓國職業運動舞台應援的女孩。今（30）日，渟渟（音譯：팅팅，tintin）在社群分享自己從練習生到啦啦隊的心路歷程，直言：「不會跳舞也要應援！」「一個台灣人怎麼當上韓國啦啦隊的呢？」這是渟渟在社群上開頭的一句話，幾週前渟渟還只是名在韓國求學的普通留學生，直到有天接到一通改變人生的電話：「渟渟，要不要試試當啦啦隊？」對於這個啦啦隊這個陌生的單字，她滿頭問號，沒想到這個契機，讓她正式踏上韓國啦啦隊的舞台。渟渟笑說自己當時完全不知道啦啦隊的世界，甚至還先查了「啦啦隊歷史」當作入門，直到親自走進棒球場看見應援舞台上姐姐們帥氣又開朗的樣子，才被現場氣氛深深打動。渟渟表示：「我看到姐姐們和球迷一起應援、開心的氛圍，當下就決定有一天我也要像她們一樣！」如今，雖自嘲：「是個不太會跳舞的台灣人啦啦隊！」但在隊友幫助下，她正一步步朝夢想邁進。事實上，渟渟並非毫無舞台經驗，她過去曾是韓國練習生，與台灣人氣女團「幻藍小熊」成員阿勇曾隸屬同一間經紀公司，過去接受韓國系統訓練的她，如今在啦啦隊舞台上找到新的目標，用另一種方式實現表演夢：「我相信有一天我也能帥氣地站在舞台上！」她在貼文中喊話，語氣充滿決心與熱情。如今渟渟逆襲成功，成為第2位在韓國職業賽場上應援的啦啦隊女孩，她的故事也讓不少網友跟粉絲都十分佩服，而她所在的隊伍，則有著傳奇女神朴騏良，已經來台發展的徐賢淑（桃園永豐雲豹）和「大寶貝」安惠志（統一獅），或許在新賽季就能看到渟渟成為第一位踏上韓國職棒應援舞台的台灣女孩。渟渟也在文末感性表示成為韓國啦啦隊的過程並不容易，從舞蹈動作、體力到語言都是挑戰，但每一則粉絲留言都成為她堅持的動力，她寫道：「真的很感謝大家的加油和支持！你們的每一句鼓勵，都是我繼續努力的原因。」如今渟渟以台灣人身分登上韓國應援舞台，即便小時候沒有機會等到跟子瑜、舒華等人成功出道成團，但她的逆襲故事也成為跨文化追夢女孩中，新一代的代表人物之一。