▲原PO自己在家還原台灣滷肉飯，並表示：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」（圖／翻攝自IG@minuitsama）

近幾年日本興起台灣旅遊潮，一名日本網友近日在Threads分享暑假遊台心得，不僅直呼「台灣是最棒的！」還曬出台味十足的戰利品照。貼文曝光後，吸引6.9萬人朝聖。不少台灣人笑喊：「原來我在日本人眼裡曬戰利品就是這種感覺。」也有人大讚她超懂買：「有夠台！懂挑！」一名日本網友昨（29）日在Threads上發文表示：「我夏天去了台灣，玩得超開心！我去過很多國家，但台灣是最棒的！我還想再去一次，好好逛逛街。」並曬出滿地的台灣購物戰利品，只見有牛軋糖、鳳梨酥、乖乖、滿漢大餐等必買伴手禮，也有茶葉、醬油、衛生棉以及台灣製餐具等日用品，她也解釋：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」貼文曝光後，立即引起熱議，甚至吸引6.9萬人朝聖，網友們紛紛留言「好好笑餐盤有夠台，懂挑」、「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙」、「居然買了小吃店風格盤子跟醬油碟」、「你的購物眼光很厲害，很多都是我們當地的名物」、「衛生棉很強耶，身為幾次去日本都遇到生理期的人，真心覺得台灣的衛生棉好用很多」。也有人笑喊，「第一次看到日本人的戰利品文」、「原來我在日本人眼裡曬戰利品就是這種感覺」、「忽然懂日本人看台灣人爆買的心情了」、「平常都是看台灣人買的日本戰利品，第一次看到相反的畫面好好玩喔」。還有網友問原PO：「買綠乖乖回家是要擺哪裡？」沒想到她竟回：「電腦！」十分懂台灣的習俗文化。