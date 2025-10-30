全球兒童文學經典、繪本大師艾瑞・卡爾（Eric Carle）的代表作改編偶劇《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show）宣布重磅回歸臺灣！這場備受期待的國際級親子盛宴，
不僅融合了4本膾炙人口的經典繪本《好餓的毛毛蟲》、《 棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？》以及《十隻橡皮小鴨》， 更將帶來亞洲首次演出的全新故事《好忙的蜘蛛》（The Very Busy Spider）。消息一出即引發搶票熱潮， 早鳥票開賣兩週內即有半數場次接近完售， 主辦單位緊急宣布加開場次，並同步公布新竹場資訊。
《好餓的毛毛蟲秀》回歸台灣！早鳥票接近完售
《好餓的毛毛蟲秀》由美國洛克菲勒工作室（
Rockefeller Studios）精心打造，其創立者喬納森・洛克菲勒（ Jonathan Rockefeller）特別向臺灣觀眾親自錄製影片， 喬納森興奮地分享這次巡演的獨家內容：「《好餓的毛毛蟲秀》 已走過全世界超過20個國家， 我非常期待今年能來到臺北表演藝術中心首演！ 這次巡演納入了全新的《好忙的蜘蛛》，更是第一次在亞洲地區演出 。整場秀將動用75個神奇動物木偶，包括我個人最愛的『 藍色的馬』，我等不及要與大家見面了！」
此次2025《好餓的毛毛蟲秀》臺灣巡演，
躍演邀請具備豐富經驗的導演高聖芸（Pipi） 帶領三位優秀演員卜凱蒂、許照慈、劉思佑，透過75隻精美、 色彩鮮豔的手工動物偶，以精湛的操偶技巧賦予角色生。
這場大型偶戲作品成功結合了豐富生活教材與基礎英語口語練習元素 ，並在45分鐘內創造一場高專注度、零冷場的魔幻時刻， 至今已吸引全球超過300萬觀眾觀看。
本次臺灣巡演由愛樂愛城、環心娛樂共同主辦，
並由創下票房奇蹟的《勸世三姊妹》劇團「躍演」擔任製作。 這是躍演再度攜手資深百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）的國際級作品。
丁墾現為環心娛樂首席製作人，他擁有超過20年以上在百老匯、
倫敦西區及亞洲等國際劇場製作及授權經驗， 相當看好臺灣表演藝術潛力。不僅今年初成功將《勸世三姊妹》 推向紐約進行國際版改編，更積極引進國際優秀作品，如《 少年Pi的奇幻漂流》和《The Reunion 重聚》音樂劇明星演唱會等。
