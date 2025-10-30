Mister Donut今（30）日表示，2025濃郁可可季聯名美國百年HERSHEY’S好時，開吃巧克力甜甜圈！生可可波堤、可可派、還有開心果可可巧貝49元起，10款口味新品一覽，還喝得到HERSHEY’S可可牛奶。明（31）日起甜甜圈「買5送1」及「買6送2」優惠，還有飲料「第二杯半價」。
巧克力控每年最期待的Mister Donut濃郁可可季開跑了，今年首次聯名美國百年巧克力HERSHEY’S，合作8款新品。
◾️HERSHEY’S爆餡生甜甜圈！以Mister Donut經典蓬鬆巧貝打造「HERSHEY’S可可巧貝」49元、「HERSHEY’S開心果可可巧貝」59元，麵團加入HERSHEY’S好時可可粉，再分別注入可可鮮奶油內餡及開心果卡士達鮮奶油，吃起來有如現在當紅的爆餡生甜甜圈。
◾️HERSHEY’S必吃波堤與可可派新品！撒有可可粉的雙層「HERSHEY’S生可可波堤」55元、「HERSHEY’S濃厚可可派」69元則吃得到北海道酥脆派皮搭配苦甜巧克力奶油。鐵粉最愛的佛珠甜甜圈則有「HERSHEY’S杏仁巧克力波堤」59元、「HERSHEY’S咖啡巧克力波堤」59元，以及「HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋」69元、「HERSHEY’S黑森林可可多拿滋」69元。
◾️HERSHEY’S可可牛奶開喝！現作飲品也特調濃郁可可，「HERSHEY’S冰可可牛奶」75元、「HERSHEY’S熱可可牛奶」75元，療癒開喝。
而Mister Donut也打造2款可可季限定甜甜圈，「白可可脆脆巧克力波堤」50元、「焦糖雙色巧克力波堤」48元開吃。
◾️買5送1、買6送2甜甜圈優惠！飲料第二杯半價：10月31日至11月6日，期間購買指定HERSHEY’S甜甜圈可享「買5送1」及「買6送2」優惠，現作飲品也可享「第二件5折」優惠。提醒大家，限贈價低品項，優惠不併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠；限當場一次領取，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止。
另外，上友SUNFRIEND MOUTH表示，經典麻糬品牌皇族則推出涼感系「薄荷可可麻糬」，即日起於全台統一超商7-11獨家開賣，即日起至11月4日、
11月11日至11月25日，期間限定新品優惠「兩件79折、四件75折」優惠開吃。
資料來源：Mister Donut、HERSHEY’S、皇族、上友SUNFRIEND MOUTH
