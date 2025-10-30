南台灣首間寶可夢明耀之星旗艦店「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」將於 2025 年 11 月 3 日（一） 在 高雄捷運美麗島站盛大開幕，為當地訓練家帶來全新聚會與遊戲體驗。開幕期間，每日限量發送100枚特別MEZASTAR卡匣「路卡利歐」，數量有限，送完為止。
高雄首間旗艦店登場 210公分巨大卡比獸吸睛亮相
「MEZASTAR STATION」是兒童卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR（寶可夢明耀之星）》的特色專門店。店內設有多台「寶可夢明耀之星」機台，並展示 MEZASTAR卡匣及販售相關商品。本次高雄店將以不同於「MEZASTAR STATION TAIPEI」的裝飾風格登場，結合南台灣元素，打造全新體驗。
其中最受矚目的亮點，莫過於高達210公分的巨大卡比獸模型與MEZASTAR卡匣展示區，預計將成為粉絲拍照打卡的熱門景點。玩家可在此收集MEZASTAR卡匣，組成專屬隊伍挑戰對戰，並透過未來不定期舉辦的限定活動，與其他訓練家一同享受對戰樂趣。不論是親子同樂或好友共遊，這裡都將成為共享特別時光的最佳場所。
高雄 × 台北雙店同慶 限定「路卡利歐」卡匣免費發送
為慶祝高雄店開幕，「MEZASTAR STATION TAIPEI」與「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」兩店將同步舉辦開幕紀念活動。自 2025 年 11 月 3 日（一）至 11 月 30 日（日） 期間，每日限量發送 100 枚特別MEZASTAR卡匣「路卡利歐」，數量有限，送完為止。歡迎全台訓練家蒞臨高雄站點，感受屬於南部的寶可夢熱潮！
・高雄站點地址：高雄捷運美麗島站 B1（高雄市新興區中山一路115號）
・開幕日期：2025 年 11 月 3 日（一）
Pokémon MEZASTAR（寶可夢明耀之星）是什麼？
「寶可夢明耀之星」是一款使用「MEZASTAR卡匣」來遊玩的全新遊戲機！
與野生寶可夢對戰並捕捉牠們吧！被捕獲的寶可夢會變成MEZASTAR卡匣！快來收集你喜歡的寶可夢的MEZASTAR卡匣吧！
最新情報請上Pokémon MEZASTAR (寶可夢明耀之星)官方網站查詢
