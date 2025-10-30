我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李岳租來的車撞凹一個洞。（圖／種瓜得瓜工作室提供）

▲李岳到沖繩旅遊，在各種景點拍照打卡。（圖／種瓜得瓜工作室提供）

「西瓜哥哥」李岳非常喜歡旅遊，經常在工作空檔中，規劃出國行程作為紓解工作壓力的方式，日前他就跟幾個好朋友快閃沖繩三天，沒想到竟然在租車的過程中，意外發生了擦傷事故，也因為心存僥倖，當初租車沒有保全險，最後賠了4萬元日幣。重述這次的事故，李岳表示，其實租車時保全險一天也才日幣幾千塊錢，但因為心存僥倖、貪圖方便，所以沒有選擇保全險，沒想到一行人旅途中玩得太愉快，不小心在車子後方撞出一個凹洞，當下大家臉都綠了。後續還車給租賃公司時，相關人員還沒有發現「車子損傷」，就開開心心要招呼李岳他們離開，誠實的李岳趕緊告知他們車子有損壞，嚇得承辦的日本工作人員一陣手忙腳亂，馬上回報公司，確認這次的營業損失費用，為了感謝李岳的誠實，讓他沒有背負這筆損失費用，工作人員還幫他求情，最終這筆車子損傷費用，賠償金額從日幣8萬元（約台幣1萬6000元），降到日幣4萬元（約台幣8000元）收場。李岳事後也表示，以後出國真的不會再為了省小錢虧大錢，也更應該注重行車安全，提醒大家左、右駕的不同，在國外自駕遊還是要格外的小心，另外，他也分享此行沖繩吃了很多美食，像是沖繩飯捲、牛排，還買了許多網上很夯的「燒焦Hello Kitty」作為伴手禮帶回來送給親朋好友。喜歡購買各種收藏品的李岳，返台後也特別參加了期間限定特展—「開箱！MERCARI 秘密基地」，與歌手持修、藝人派翠克等人，一起大方與粉絲朋友分享他的收藏，讓民眾能近距離感受名人「挖寶」故事。