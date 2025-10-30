我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市停車位一位難尋，不少人進入停車場後卻發現沒有位子，也無法停靠專屬身障或婦幼車位，只好離場，但部分公有停車場未設置緩衝免收費機制，讓車主抱怨沒停到車還被收錢，台北市議員洪婉臻今（30）日在議會交通委員會提案，要求市府應建立入場15至30分鐘緩衝免費機制，緩衝時間得依照個區域特性適度調整，還可有效舒緩區域交通壅塞問題，停管處對此表示會檢討，並要求管理員從寬放行。針對該提案，台北市停管處長劉瑞麟回應，因北市停車需求多，停車場供給無法滿足需求，因此場站都要排隊。在緩衝期部分，目前學校停車場都已有30分鐘免費，也提供計程車相關服務，不過停車場誤放行車輛進場後卻發現沒有車位，這部分會透過教育訓練，授權由管理員針對誤入從寬認定放行。議員簡舒培也認為，應研議開放停車場有免費的緩衝機制，讓民眾在找尋停車場、停車位時有更多選擇，才不會讓民眾貪圖一時方便，在路邊亂臨停，導致道路交通更混亂。交通委員會召集人游淑慧也認為，不該有公有停車場在收費方面比民間停車場更苛刻的狀況發生，因此要求停管處研議停車15至30分鐘的免費緩衝機制，並針對學校、幼兒園附近也應有免費30分鐘機制。停管處則表示，將會研議改善，並對未設置管理員的停車場，開放緩衝系統設定。