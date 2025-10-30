我是廣告 請繼續往下閱讀

國人喜愛出國旅遊，但國際觀光客來台狀況卻不如預期，今年截至9月，觀光逆差高達805萬人次創下新高。觀光署長陳玉秀坦言，住宿昂貴，加上出國匯率相對便宜，國人偏好出國，或是當日來回的國旅。依內政部移民署初估，今年1至9月止，來台旅客超過605萬人次，另已公布今年1至7月實際來台旅客突破478萬人次。另一方面，國人持續出國旅遊，前三季出國人次約1410萬，逆差高達805萬人次。國民黨立委洪孟楷質詢時直言，今年剩下3個月，觀光逆差要創紀錄嗎？民眾黨立委林國成也指出，國旅高房價，遇到活動還有哄抬房價10倍，把旅客當成盤子。觀光署長陳玉秀指出，因為匯率出國相對便宜，國人偏好出國旅遊，不過出國不影響國旅，台灣假日住宿價格貴，國人國旅偏好一日來回，明年會持續提出計畫鼓勵國人國旅。