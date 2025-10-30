成毅、李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，成為年末最受矚目的爆款新劇，這也是兩人拍攝完《英雄志》後再次合作，昨（29）晚兩人上線陪觀眾追劇，看到萬劍穿心的虐心名場面時，兩人都忍不住落淚，真摯的情緒反應掀起討論，相關片段也瞬間衝上熱搜。

成毅、李一桐二搭獲好評　被萬劍穿心也甘願

《天地劍心》故事承接《淮水竹亭》的悲劇世界觀，通過中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶視角，巧妙地引用了劉詩詩與張雲龍的畫面，實現了兩代主角的夢幻聯動，以王權家族為核心展開新篇章。

劇中成毅飾演的「王權富貴」，自小被培養成斬妖除魔的最強武器，偶然間遇到了潛入家中做間諜的蜘蛛精李一桐，讓成毅改變了對妖怪的看法，還被李一桐的求生意志打動，願意折損10年壽命，幫助李一桐化形成人。

最新一集中，成毅在為了保護李一桐被萬劍穿心，向李一桐告白，「如果我們能活著出去的話，萬水千山，你願意陪我一起看嗎？」讓許多觀眾動容。

劇組透露，萬劍穿心的場景，動用了120台機械臂操控，而成毅之前因拍攝導致肌肉拉傷、腰部的舊傷復發，但他堅持反覆嘗試徒手操控真火道具劍，，近9成的高難度動作戲都由他親自上陣。

李一桐當蜘蛛精吃苦！看到經典場景淚崩

另外，李一桐為了讓蜘蛛精的表情更加生動，她穿著動態捕捉服裝，在完全沒有實物的綠幕前進行表演，再由後製團隊將這些表情嫁接到CG蜘蛛精上，給觀眾耳目一新的感受。李一桐在劇中也受了不少苦，回憶被電擊刑求場景，她笑說：「我覺得自己像烤豬，因為我要做出被電到的樣子，必須全身不停抽搐，又得同時落淚痛哭，演起來真的很難受。我記得那天的天氣特別冷，我拍完後回看鏡頭，發現我頭上都在冒熱氣。 」

成毅跟李一桐昨日上線陪觀眾追劇，女星寧靜也驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博相關話題閱讀量單日破8億，在看到萬劍穿心場景時，李一桐哭到用面紙遮臉，直呼，「這段太好哭了！我拍攝當天哭到鼻塞，現在再看還是覺得鼻酸。」成毅也忍不住眼眶泛紅。

回憶拍攝過程，李一桐對成毅過人的臂力感到訝異，她說：「我當時坐在他腿上，他可以直接把我捧起來抱住，勁兒可大了。」成毅則回應，那是因為她真的很瘦很輕。

▲成毅近年被封為古裝劇男神。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

