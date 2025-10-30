我是廣告 請繼續往下閱讀

醫師李佳燕今（30）日表示，今天上午家中小孩搭高鐵時，又被發了「寧靜車廂」的警告牌，痛批「寧靜車廂」不包括嬰幼兒是大謊言。不過高鐵回應清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事。李佳燕發文表示，搭高鐵家中小孩又被發了「寧靜車廂」的警告牌，小孩沒哭沒鬧，媽媽不想用手機哄小孩，努力掏出各種玩具逗小孩，小小孩玩玩具難免會有聲響，且不是玩具本身會發出聲音，「現在高鐵是鼓勵父母拿手機餵養小孩嗎？！」李佳燕痛批，「究竟是要給有小孩的父母，多大的壓力啊！！！？？？是要逼台灣人不要再生小孩了嗎？！連搭個公共交通工具，都要承受這麼大的壓力！？高鐵上層的人，執行的人，到底有沒有養過小孩啊！？」時代力量黨主席王婉諭也留言說有夠誇張，高鐵董事長史哲前陣子才公開道歉，還澄清說政策不是針對家長及小孩，要調整措施，結果現在根本說一套做一套，這種不友善育兒的環境，就是少子化的幫兇，交通部跟高鐵公司應該出來說清楚。對此，高鐵強調，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事。台灣高鐵公司重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。台灣高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。