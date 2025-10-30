我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30日）在韓國釜山舉行100分鐘的「川習會」。中國官媒《新華社》會後發布通稿，習近平呼籲中美雙方應該算大帳，不應陷入相互報復的惡性循環。而川普稱並未與習談到台灣，在該篇通稿中也是隻字未提「台灣」。川普今在結束川習會後踏上空軍一號返回美國，在專機上向記者透露，中國將立即採購美國大豆，稀土問題已經解決，美國對中國關稅將下調10個百分點，且在會談中並未提到台灣問題，但雙方不排除在烏克蘭問題上合作。中國官媒《新華社》今下午發布通稿，隻字未提台灣。習近平指出，中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。願繼續同川普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。習近平強調，中國經濟發展勢頭不錯，今年前三季增長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口增長4%，這是克服內外困難實現的，來之不易。中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，有信心也有能力應對各種風險挑戰。中共二十屆四中全會審議通過了未來五年的國民經濟和社會發展規劃建議。70多年來，中國堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是中國成功的重要密碼。中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也將為中美合作開闢更廣闊空間。習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。習近平稱，中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。習近平強調，對話比對抗好。中美之間各渠道各層級應該保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。明年，中國將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會。雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，為促進世界經濟增長、完善全球經濟治理作出貢獻。川普表示，「很榮幸同習近平主席會面。中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處非常愉快。美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好。」中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。中國將舉辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，美國將舉辦二十國集團峰會，樂見雙方取得成功。《新華社》報導稱，中美兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。兩國元首同意保持經常性交往。川普期待明年早些時候訪華，邀請習近平訪問美國。蔡奇、王毅、何立峰等參加會見。