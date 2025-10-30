我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理京華城案，今天勘驗前台北市都發局長黃景茂去年接受台北地檢署檢察官林俊言的偵訊影片，林俊言多次想確認京華城案「而送進都委會研議，而且送研議不違法，林俊言無法接受黃景茂的回答，還嗆黃景茂林俊言2024年9月13日訊問黃景茂，黃景茂坦承京華城提出要研議，市長室親自交辦都發局處理，林俊言追問「有叫你還是直接‧‧」黃景茂說有交辦單，都發局認為，京華城以《都市計畫法》第24條提出細部計畫並申請容積獎勵並不違法，林俊言追問「？」黃景茂回答京華城有參考都更條例，林俊言接著說「黃景茂對林俊言說，他與威京集團、京華城公司非親非故，沒有圖利的理由；林俊言對於柯文哲在便當會上請副市長彭振聲、都發局盡力協助，頻頻確認「」、「」是什麼意思？黃景茂告訴林俊言，怎麼協助其實柯文哲沒有講清楚，交辦事項就是送都委會研議。林俊言問黃景茂，當時有都發局公務員反映京華城案圖利的問題，怎麼處理？黃景茂回答有簽給彭副、簽呈很清楚，林俊言仍認為黃景茂「是因為市長交辦，我還是辦，是不是？」林俊言還反問黃景茂，都委會可以做出圖利的決定嗎？並質疑黃景茂林俊言對黃景茂說，（照你說的打字），黃景茂仍答都委會那麼多委員，不一定會通過，而且不可能先喬好。林俊言問黃景茂，京華城案縱然違法，因為市長命令，還是要送研議？黃景茂連說4次沒有，「我沒有講說會違法」，林俊言回黃景茂「你甘願做柯文哲的工具」不然怎麼說？林俊言最終指示書記官打：「我知道違法，我還是依照柯文哲命令『奉交下』，把它推進都委會」此時偵查庭的監視器拍到，黃景茂被律師點了一下，站起去看電腦螢幕後才坐下。黃景茂以被告身分做完筆錄後，轉為證人繼續接受訊問，林俊言問他「柯文哲就是要你把案子推進都委會研議？」、「知道有圖利的結果，還是送研議是吧？」，黃景茂都回答「嗯」一個字。林俊言問「就算違法也還是要通過，你也接受這個命令？」黃景茂說「」；林俊言續問「柯文哲命令奉交下，所以就是要推進去都委會，對吧？」黃景茂回答「對，」。