我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南旅遊勝地中部城市會安發生歷史性大洪水。（圖／翻攝自越南快訊）

越南連日強降雨引發嚴重山崩與暴洪，越南中部峴港市（Da Nang City）災情慘重。山區共有28戶房屋被沖毀，平原與沿海地區則有超過6萬5千戶民宅遭洪水淹沒，水深達0.5至2公尺。根據《越南快訊》報導，自10月24日至28日，峴港市累積雨量達500至700毫米，部分地區甚至高達900毫米。受冷空氣、熱帶輻合帶及東風影響，豪雨持續不斷，導致地表飽和，接連引發多起山崩與暴洪。位於山區的茶新公社（Tra Tan Commune）受災最為嚴重，至少出現30處山崩點，道路全數中斷。週一晚間，暴洪沖走該地全部11棟民房。公社黨委書記阮紅萊（Nguyen Hong Lai）表示，居民事先已撤離，因此無人傷亡，其他如茶蓮（Tra Leng）、茶德（Tra Doc）與茶甲（Tra Giap）等公社也有10戶被山崩掩埋。在茶德公社（Tra Doc Commune）週二下午約3時50分，一名42歲男子駕駛挖土機清理東長山路（Dong Truong Son Road）時，山坡突然崩塌，整輛機具與他一同墜入山谷。所幸救援隊迅速趕到，成功將他救出，雖身受手臂、腿部與頸部多處傷勢，但無生命危險。當地政府已封鎖事故路段，以防再度坍塌。除了山區外，低窪地區洪患更為嚴峻。受豪雨與水庫排洪雙重影響，峴港市共有16個鄉鎮與坊區被淹，逾6萬5千戶受災。位於武嘉－秋盆河（Vu Gia – Thu Bon River）流域下游的地區災情最為嚴重。大祿縣（Dai Loc Commune）有1萬5千戶被淹約1.5至2公尺；南福（Nam Phuoc Commune）約1萬4千多戶遭水淹0.5至1.5公尺；農山縣（Nong Son Commune）洪水最深，沿河地區水位達4公尺，導致1,340戶泡水。會安古城（Hoi An Ancient Town）同樣深陷洪災，超過八成街區被淹。10月28日水位再上升一公尺，著名的日本橋（Pagoda Bridge）與多條步行街被洪水覆蓋。會安市政府通報，一名男子在前往農地途中溺斃。當地超過270公頃稻田、農作物及水產養殖區受損，道路、河岸與海岸線也遭嚴重侵蝕。未來兩日峴港仍可能出現150至350毫米的降雨，山區部分地點恐超過450毫米，預計10月30日後雨勢才會逐漸減弱。