「金曲歌王」洪榮宏近日低調探訪高齡95歲的恩師陳木，陳木不僅是專業理髮師，還與「
寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，更親自作曲KTV經典對唱神曲 《一生只愛你一人》，堪稱台灣歌壇教父，無奈歲月不饒人， 陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認， 沒想到一見到洪榮宏，雖語意含糊，竟清楚喊出洪榮宏的名字，讓洪榮宏當場落淚。
洪榮宏探訪恩師 陳木喊出他名字
陳木的老家位於寧夏夜市旁的巷弄裡，
是一間充滿古早味的老式理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方， 當年陳木發現洪榮宏極具歌唱天分，除了引薦他進入唱片公司， 還親自教導歌唱技巧，在洪榮宏的歌手生涯擔任不可或缺的角色。
當天洪榮宏抵達時，恰巧遇見由外傭陪同散步回家的恩師，高齡的陳木看見久違的愛徒立刻露出笑容，顫巍巍地揮手示意。
最令人鼻酸的是，老師緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，即便前幾年因為中風，失去語言能力，仍喊出洪榮宏的名字，那份穿越病痛、 超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤，他坦言：「這種感動， 比唱一場萬人演唱會、比幾百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」 在這棟50年未變的老屋裡， 仍擺放著舊式唱盤帶與兩人當年的合照，無聲見證這段「舊情綿綿」 的師徒情誼，當年陳木將洪榮宏引薦至皇冠唱片，讓他灌錄多首日文與台語歌曲， 其中包括締造百萬銷售的經典名曲《北國之春》（國語版《榕樹下》 ）。
值得一提的是，台語天后江蕙是洪榮宏的同門師妹，以本名「
江淑惠」發行日文專輯《東京假期》正式出道， 說皇冠唱片是造星搖籃也不為過。洪榮宏表示， 這次與恩師的重逢讓他更堅定對歌唱的信念， 未來也將繼續以歌聲回報師恩。
