「金曲歌王」洪榮宏近日低調探訪高齡95歲的恩師陳木，陳木不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，更親自作曲KTV經典對唱神曲《一生只愛你一人》，堪稱台灣歌壇教父，無奈歲月不饒人，陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到一見到洪榮宏，雖語意含糊，竟清楚喊出洪榮宏的名字，讓洪榮宏當場落淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪榮宏探訪恩師　陳木喊出他名字

陳木的老家位於寧夏夜市旁的巷弄裡，是一間充滿古早味的老式理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方，當年陳木發現洪榮宏極具歌唱天分，除了引薦他進入唱片公司，還親自教導歌唱技巧，在洪榮宏的歌手生涯擔任不可或缺的角色。



▲洪榮宏探望恩師陳木，陳木幾年前中風失去語言能力，卻能清晰地喊出洪榮宏的名字，讓他感動落淚。（圖／阿爾發音樂提供）
▲理髮店裡還留有兩人當時的合照，10多歲的洪榮宏樣貌青澀。（圖／阿爾發音樂提供）
當天洪榮宏抵達時，恰巧遇見由外傭陪同散步回家的恩師，高齡的陳木看見久違的愛徒立刻露出笑容，顫巍巍地揮手示意。最令人鼻酸的是，老師緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，即便前幾年因為中風，失去語言能力，仍喊出洪榮宏的名字，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤，他坦言：「這種感動，比唱一場萬人演唱會、比幾百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」

在這棟50年未變的老屋裡，仍擺放著舊式唱盤帶與兩人當年的合照，無聲見證這段「舊情綿綿」的師徒情誼，當年陳木將洪榮宏引薦至皇冠唱片，讓他灌錄多首日文與台語歌曲，其中包括締造百萬銷售的經典名曲《北國之春》（國語版《榕樹下》）。

值得一提的是，台語天后江蕙是洪榮宏的同門師妹，以本名「江淑惠」發行日文專輯《東京假期》正式出道，說皇冠唱片是造星搖籃也不為過。洪榮宏表示，這次與恩師的重逢讓他更堅定對歌唱的信念，未來也將繼續以歌聲回報師恩。

相關新聞

洪榮宏罕提舊愛江蕙「希望能合唱」！加碼曝江淑娜消失演藝圈近況

62歲台語歌王洪榮宏現況曝！樂當農夫種芭樂　明年1/17高雄開唱

胡瓜扮成「驚世歐巴桑」衝上台！全場看傻了　洪榮宏笑到唱不下去

張文綺錄外景惹惱前輩！洪榮宏氣喊：不錄了　她坦言後悔同台