洛杉磯道奇共同老闆、NBA傳奇巨星「魔術強森」（Magic Johnson）向來喜愛評論戰況。就在世界大賽第5戰開打前，他於社群平台X（前身Twitter）發出了一段推文：「現在系列賽2比2，第5戰非常重要，贏球的一方將掌握系列賽主導權！」這段毫無意義的分析推文立刻在網路上炸開，引發大量討論，並遭多倫多藍鳥的先發王牌高斯曼（Kevin Gausman）吐槽，用一張圖酸爆魔術強森。高斯曼在留言區貼出了經典喜劇電影《名模大間諜》（Zoolander）中角色「穆加圖」（Mugatu）的經典點頭GIF，並附上一句：「他說得沒錯啊！」藍鳥王牌神回覆讓球迷笑翻，幽默調侃了魔術強森那句顯而易見的比賽重點。此番互動迅速登上X的熱搜榜，吸引大量網友留言，包括：「這真是史上最誠實的回應。」、「高斯曼完全懂得如何吐槽又不冒犯。」、「魔術強森的推文永遠是經典。」事實上，魔術強森向來以這種「真誠但過於直白」的評論聞名體壇。這類「誰贏誰就領先」的推文儘管顯而易見，卻總能成功引發球迷的熱烈討論。球迷甚至打趣說：「如果世界大賽打到第7戰，強森一定會再次提醒大家『這是一場勝者全拿的比賽』。」除了在社群上引發話題，魔術強森還在第5戰前親自登上道奇球場擔任開球嘉賓。這位同時擁有道奇球團股東身份的NBA傳奇人物，象徵洛杉磯體壇精神，賽前儀式可說是道奇本季最後一場主場賽事的重要時刻。自從成為球團股東以來，強森已經見證過道奇兩次奪冠，如今又親手為球隊的關鍵戰揭開序幕，意義非凡。世界大賽第5戰結束，目前藍鳥以3勝2敗取得聽牌優勢；反觀衛冕軍道奇目前陷入背水一戰的絕境，必須在系列賽移師多倫多後連贏兩場，才能完成逆轉，成功奪冠。