▲全聯、大全聯 超級週年慶開跑！超過300款商品憑卡買1送1。（圖／全聯提供）

▲集滿10點以0元兌換「康寧Pyrex Milk Glass強化玻璃餐盤8.5吋淺盤」一個。（圖／全聯提供）

▲全聯OFF COFFEE一組下殺1111元，精品美式50杯一組平均每杯不到23元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲愛買量販即起至11月11日開跑雙11活動，其中日本A5和牛櫻花肉片每盒只要149元。（圖／愛買提供）

雙11年度最大購物節登場，全聯、大全聯開跑「超級週年慶」，共計有超過300款商品買一送一，且全聯搭配指定支付方式最高可獲得11％回饋，大全聯回饋高達16.6％，旗下小時達更是推出限時時購傷品，指定日期馬鈴薯、洋蔥只要1元，常溫但每盒21元。愛買量販即起有日本A5和牛每盒只要149元；日本青森蘋果單顆89元。全聯即起至11月30日前，每週六、日，全聯使用全支付，單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點，全支付／PX Pay搭配指定信用卡單筆滿1,300元限量加贈650福利點，搭配全支付最高回饋11%。大全聯則推出「滿千送千」激省方案，11月1日起至16日每週六、日持福利卡單筆滿1000元共贈1000元激省券，搭配新申辦大全聯信用卡消費滿100元，最高回饋120福利點，搭配激省券回饋高達16.6%。鎖定年終大掃除家庭清潔品提前囤貨，即起至12月4日前，全聯、大全聯家庭清潔品單筆滿399元現折40元。◾茶樹莊園6X濃縮科技洗衣球－極淨消臭26顆買一送一，原價299元、特價150元◾AMAZE法國精油香氛豆補充包－鳶尾粉邂逅280ml買一送一，原價198元、特價99元◾古寶無患子橘油濃縮洗衣精補充包－極淨去汙1600ml買一送一，原價168元、特價84元◾輕時代強效潔淨洗衣膠囊－抑菌消臭24顆買一送一，原價292元、特價146元◾妙管家免刷馬桶污垢殺手600g買一送一，原價79元、特價40元◾去味大師吊掛馬桶酵素消臭潔廁球－繽紛花果60g×2入買一送一，原價159元、特價80元歡慶週年慶檔期，即日起至12月4日購買阪急麵包單筆滿40元，即贈1點麵包積分，滿79元再贈1麵包積分，集滿10點以0元兌換「康寧Pyrex Milk Glass強化玻璃餐盤8.5吋淺盤」一個。全聯小時達自11月1日起至30日，每週六日，用全支付單筆滿1000元贈800限時福利點，滿1288贈1500限時福利點；除了超過300項商品買1送1外，週年慶期間連續四週「逢1」還有限量爆殺，上午10點準時開搶。◾11月1日：金針菇1元◾11月11日：「卜蜂培根香蔥蛋炒飯（230g）」、「義美義大利麵-奶油培根（350g）」、「媽咪廚房蕃茄肉醬義大利麵（300g）」通通11元◾11月21日：指定常溫蛋每盒只要21元◾12月1日：「進口洋蔥（約220g）」、「進口馬鈴薯（約200g）」1元並且分批取11月1日起至11月30日，每週六日使用全支付結帳滿千即享11%回饋，11月8日起至11日，OFF COFFEE一組下殺1111元，精品美式50杯一組平均每杯不到23元；小農拿鐵一組35杯平均每杯不到32元，自帶杯還可再享5元回饋。阪急麵包39元系列商品，20個只要666元，平均每個34元。此外，愛買量販即起至11月11日開跑雙11活動，其中日本A5和牛櫻花肉片每盒只要149元；日本青森TOKI蘋果單顆89元；桃屋系列8折起；日本Ｍarto甜甜圈單盒249元；韓國梨單顆65元；百事生可樂任兩瓶109元單瓶54.5元。家電部分，除購買指定機型贈Happy Go 1111點回饋外，11月1日至11月2日假日限定指定商品滿5000元送500元家電電子現金抵用券，且送券無上限。另外，越接近雙11更推出超殺折扣，11月3日至11月11日限時９天購買指定冰箱、洗衣機、電視享原價67折起。