搶普發一萬元商機，台北美福大飯店祭出超值回饋，即日起至2025年12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等四大主題餐廳，推出消費滿萬贈送價值最高6,680元的「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券，又或是最優惠打至67折的萬元六人套餐，最高能現賺約6000元，兩方案優惠雙軌並行，讓消費者將萬元現金聰明放大。
針對政府普發一萬政策，台北美福飯店推出的「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，放大萬元價值。只要到飯店內潮粵坊、米香台菜、GMT義大利餐廳或晴山日本料理消費，發票金額累計滿1萬元，即可憑發票獲贈一張指定招牌菜色的免費兌換券，兌換價值最高達6680元+10%。
消費滿萬元送菜色兌換券 換龍蝦湯最賺！原價6680元+10%
兌換券內容集結了四大餐廳的鎮店之寶，像是潮粵坊富含膠質的頂級燉湯「花膠黏嘴雞鍋」，或是米香餐廳經典不敗的台式宴客大菜「白鯧芋頭米粉」、「晴山」火鍋的「日本A5和牛」肉盤等，其中價值最高的，則是來自GMT義大利餐廳的「波士頓龍蝦海鮮湯」，原售價6680元+10%。獲贈之兌換券共有四款選項由消費者選擇使用，使用期限至2025年12月31日。
一萬元可拿來吃六人套餐 吃片皮鴨等廣菜菜原價1萬6
「萬萬BOOK」活動也提供三種頂級饗宴選擇，饕客僅需支付 1萬元+10%，即可享用價值最高約1萬6000元左右的六人分享套餐。最推薦賺很大的「潮粵坊」的「招牌片皮鴨三吃」，搭配「老罈酸菜龍虎斑」等招牌餐點，原始售價1萬4980元+10%（1萬6478元）。台北美福飯店提到，「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動已於即日起推出，席位有限，詳情及訂位請洽02-7722-3399，或至台北美福大飯店官網線上訂位。
🟡台北美福飯店「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動六人套餐說明
使用規則：消費1萬元+10%，可於三家餐廳享用六人分享餐，菜色如下：
▪️潮粵坊：
原售價：1萬4980元+10%（1萬6478元）
菜色：
包含招牌片皮鴨三吃：香烤名爐片皮鴨/碧綠生菜鴨鬆盞/老火白菜鴨架湯，還有老罈酸菜龍虎斑，以及柱侯銀蘿小牛膝（或極醬伊比利骰子豚）、春風得意腸(一份)、香煎蘿蔔糕(六片)、原籠蒸燒賣(六粒)、金銀蛋蛤蜊時蔬、生磨杏汁燉燕窩(六碗)
▪️米香台菜：
原售價：1萬4420元+10%（1萬5862元）
菜色：
鮭卵鮑魚櫻桃鴨胸沙拉、蒜茸波龍粿條、五香排骨酥、泡椒銀芽和牛片、米香魚皮白菜魯、私房滷肉飯(六人份)、剝皮辣椒蛤蠣雞鍋、季節甜湯品。
▪️ GMT義大利餐廳：
原售價：1萬3220元+10%（1萬4542元）
菜色：
T-Bone牛排套餐(六人份)，包含前菜、湯品，義大利手工細麵/白酒/蘆筍/蝦仁、托斯卡尼燉煮海鮮、佛羅倫斯風味丁骨牛排、GMT招牌披薩、GMT精選甜點、咖啡或茶等。
台北萬豪酒店推「1+1好食成雙」 吃到飽餐廳第二位111元
台北萬豪酒店也提到，為搶搭普發萬元與雙11商機，自11月3日至11月17日，推出「1+1好食成雙」快閃優惠，吃當飽餐廳「花園廚房Garden Kitchen」，於週一至週五平日午間餐期，自助美饌原價每人 1,280元+10%，雙人同行享第二人優惠加購價111元+10%，平均下來等於每人766元，是下殺54折的優惠。
被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，半開放式廚房打造五大主題區，像是滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」，有螃蟹、燙白蝦等食材不定時更換推出；「熱享美饌區」現點現做供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳等；甜點類也有台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋。
11月3日至11月17日，推出「1+1好食成雙」快閃優惠，平日午間餐期，雙人同行享第二人優惠加購價111元+10%，換算下來，相當每人只需766元。
資訊來源：台北美福大飯店、台北萬豪酒店
