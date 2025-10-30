我是廣告 請繼續往下閱讀

中國鋼鐵股份有限公司今（30）日公布114年9月自結合併損益，9月合併營業收入為新台幣243億8478萬元，較上月減少1%；合併營業損失9億700萬元，較上月改善17%；合併稅前淨損9億8060萬元，較上月改善24%。中鋼指出，本月合併稅前淨損較上月有利，主因鋼鐵業銷售量減少使營收下降，但單位毛利提升，使營業損失減少，另礦業投資獲配股利增加，帶動業外收入成長。截至9月底止，本年累計合併營業收入為新台幣2417億8,258萬元，較去年同期減少12%；累計合併營業損失42億5974萬元，稅前淨損46億7991萬元，較去年同期轉虧，主要受到鋼鐵銷售單價下滑、營收減少及財務成本增加影響。中鋼個體（非合併）本月鋼品銷售量為61萬3926公噸，累計銷售量達555萬8736公噸。在市場方面，中鋼表示，美歐主要經濟體雖維持平穩，但受政策不確定性與高關稅影響，全球經濟成長仍顯保守。世界鋼鐵協會預估明年鋼鐵需求可溫和成長至17.72億公噸，惟歐盟計畫明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，恐重塑全球鋼鐵貿易格局。目前國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道有限，短期鋼市仍呈築底盤整態勢。