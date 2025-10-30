我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「美食通用券」買五送一，CP值爆高。（圖／青青國際婚宴餐飲集團提供）

▲ 「港點百匯」每日供應超過60道粵式料理，現場還特別設計「港式推車」巡桌服務，營造濃濃茶樓氛圍。（圖／青青國際婚宴餐飲集團提供）

2025 ITF台北國際旅展，將於11月7日至10日登場，「 青青國際婚宴餐飲集團」線上旅展搶先自11月1日起開跑將持續至11月11日，強打優惠餐券，包含「青青食尚花園會館」推出「英式下午茶」買一送一、還有CP值爆高的「美食通用券」買五送一；此外，青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」也同步推出《兒童美食狂歡節》活動，11歲以下兒童免費吃到飽。「 青青國際婚宴餐飲集團」線上旅展搶先自11月1日起開跑，此次優惠餐券包含「青青食尚花園會館」唯美池畔「英式下午茶」買一送一，單人最低只要200元起。「美食通用券」買五送一，無論是青青食尚花園會館吃到飽的「南洋無限岩燒BBQ」、「海陸可汗鍋」、還是青青格麗絲「港點百匯」都可以使用；還有年末新春聚會必買的「龍王蟹后宴」7折起，平均每人僅1,368元，就能輕鬆品嚐內含「鮑魚北佛跳牆」、「龍蝦牛奶鍋」、「摩卡咖啡肋排」等11道新臺菜料理。今年首度ITF旅展登場的「靜謐套餐」券，靈感創意來自於《美國大都會博物館名作展》，由兩位金帽獎主廚攜手打造，將雷諾瓦、秀拉、高更等大師畫作中的色彩與結構，轉化為一桌舌尖上的藝術饗宴，是「一場從畫布延伸到味蕾的旅程」，讓每一道料理都成為藝術的延伸，帶來如詩如畫的五感饗宴，夏季推出至今超過5000人用餐體驗深受好評。單人餐券10張套票價原價16,500元，旅展期間只要9,900元。青青集團自11月7日至10日在ITF展攤現場（編號M2405），每日推出試吃、滿額贈不同活動回饋民眾，旅展現場單筆消費滿1萬元即贈下午茶單人券兩張、滿2萬元贈美食通用券一張，無法到場消費者，線上旅展也可一樣購買。而青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」每日供應超過60道粵式料理，從經典蒸籠點心、熱炒到燒臘應有盡有，現場還特別設計「港式推車」巡桌服務，營造濃濃茶樓氛圍。11/1-11/11旅展期間同步推出《兒童美食狂歡節》活動，11歲以下兒童免費吃到飽。