民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；儘管沈伯洋對外放話「沒在怕」，但退役少將栗正傑曝光沈伯洋最慘下場，坦言這就是殺雞儆猴，並認為沈伯洋應該是瑟瑟發抖、怕得不得了。針對重慶市公安局對沈伯洋立案偵查一事，栗正傑近日在政論節目《頭條開講》中指出，中共公安立案調查的舉動，具有政治意義，就是中國認為對台灣具有「治權」，沈伯洋今年不過才42歲，但他的後半生生活區域，恐怕就只限台灣這個小島，沈現在應該是瑟瑟發抖、怕得不得了。栗正傑續指，如果沈伯洋離開台灣到任何一個國家，「只要這個國家跟大陸法律上有引渡條款，就可以將沈引渡到大陸去接受審判，而且如果缺席審判，可以立刻審判沈，將沈先入罪，等到有一天沈出國，就在機場逮人，就可以利用引渡條款，把人帶回大陸去。」栗正傑直言，這就是殺雞儆猴，要台獨人士要引以為戒，「人生只為了當這幾年的不分區立委，你要付出後半生的代價，自己去評估划不划得來。」