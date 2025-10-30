藝人Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日到戶政事務所登記，正式完婚，兩人合作演出的舞台劇《半里長城》今（30）日舉行彩排記者會，夫妻倆也同台亮相。Lulu在劇中和陳漢典飾演分手的戀人，為了挽回對方，Lulu還對他喊出台詞：「我懷孕了！」話題性十足。導演許栢昂則爆料，他之前就看出陳漢典和Lulu不單純，排戲特別有火花，但兩人當時極力否認交往，把大家都蒙在鼓裡。
Lulu突喊「我懷孕了！」 和陳漢典同台演舞台劇
Lulu在《半里長城》中飾演陳漢典的前女友，為了挽回他的心，才會脫口：「我懷孕了！」而兩人戲外剛新婚10天，記者會上也被問到有沒有打算生小孩了，Lulu急忙否認還沒這麼快：「我現在是沒有懷孕」，陳漢典則開玩笑說：「搞不好明年2月台中場，大家就會看到一個孕婦」，當場發下豪語讓眾人驚呼連連。
導演早就覺得不單純！爆陳漢典、Lulu排戲互動
除此之外，導演許栢昂也分享排練趣事，他說陳漢典在劇中有一名正牌女友，但他與對方都沒什麼互動，反倒是和Lulu戲裡戲外都很有火花，當時許栢昂就直接逼問兩人是不是在戀愛或是曾交往，但兩人都否認，導演還是覺得「案情不單純」，直到看見他們正式官宣才真相大白。
監製王月則笑說劇組沒有「禁孕令」，很看好小倆口的發展，還大讚他們的參演讓劇組有撿到寶的感覺，「每一場都很好看，演得太真實了！」王月還透露，因為Lulu與陳漢典的婚訊曝光，連帶讓《半里長城》門票大賣。
《半里長城》明起正式登台！北中南都有場次
《半里長城》是已故舞台劇大師李國修的經典作品，由屏風表演班推出，主要演員還包含郭子乾、樊光耀、郁方、杜詩梅，該劇10月31日至11月2日將在台北國家戲劇院登場，12月27日則於高雄衛武營演出，明年2月28日台中歌劇院也有場次，北中南觀眾都看得到，門票可在寬宏售票購買。
