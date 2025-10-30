我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣產業長期被詬病出現缺工，勞動部今（30）日提出「跨國勞動力精進方案」預計明年登場。然而，巨大公司 （捷安特）1個月前才因移工問題遭美國海關暨邊境保護局（CBP）查扣產品，成為我國首例製造業遭查扣。勞動部長洪申翰則回應，這次移工制度修正有增加政府在延攬、直聘角色，應可改善國內企業移工引進狀況。行政院院會今日針對移工政策提出四大方案，包括其次，「另外，勞動部這次也提出「放寬外國技術人力留用上限」，讓放寬外國技術人力留用上限從25%至100%，讓資深移工可全數留用；政府也會設立延攬中心、強化直聘轉換服務增加政府在跨國勞動力引入角色。洪申翰受訪表示，開放移工核心觀念就是不要對本國勞工產生衝擊，因此製造業除了既有的3K5級制之外，如果增加移工名額，就也要同步幫本國加薪；旅宿業及商港碼頭業則是長期面臨本國人較不願意去應聘，因此此次開放技術人力。他補充，增額移工3年工作期滿續聘，仍需幫本國勞工再次加薪；而如果被加薪的本國勞工離開公司，那麼也必須要再幫一個勞工加薪，否則將會沒收名額。然而，巨大9月才因公平招募議題遭美國CBP查扣產品，這是台灣製造業有史以來首次因為勞權議題遭美國扣押產品。據CBP新聞稿，調查期間據國際勞工組織（ILO）對強迫勞動定義，發現巨大公司出現對於濫用員工脆弱情況、充滿脅迫的工作及生活環境、債務束縛勞役、扣押薪資以及嚴格超時工作。目前，巨大公司仍在跟美國CBP證明自身並未違反規定，台灣政府迄今尚未對惹議的「移工仲介費」提出根本性解方。媒體詢問，台灣政府此時宣布擴大移工政策是否妥當？對此，洪申翰表示，這次政策調整某部分也是回應國際對公平招募議題重視，如加強政府在強化直聘、延攬中心角色，假設可以讓國內更多企業使用或了解，這對於解決強迫勞動、「移工仲介費」零付費都有幫助。