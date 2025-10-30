我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普近期行程滿檔，他本週還與中國國家主席習近平於30日在韓國舉行「川習會」。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國總統川普（Donald Trump）本週一（27日）在飛往東京（Tokyo）的空軍一號（Air Force One）上表示，咖啡將被納入美越即將簽署的新貿易協議之中。圖右為日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

美國政府本週宣佈越南咖啡免20％高關稅，讓出口量穩定成長。美國總統川普（Donald Trump）本週一（27日）在飛往東京（Tokyo）的空軍一號（Air Force One）上表示，咖啡將被納入美越即將簽署的新貿易協議之中，未來將免除現行20%的進口關稅。這項政策預料將大幅提升越南咖啡對美出口競爭力，也被視為雙邊貿易談判的一項重大突破。根據美國白宮（White House）聲明，美越兩國正就「互惠、公平和平衡」的貿易協定框架進行最後協商，預計數週內完成簽署。協議內容將維持對大多數越南商品徵收20%關稅，但部分產品將降至零關稅。作為回報，越南政府則承諾為幾乎所有美國商品提供「優惠准入」，進一步擴大雙邊市場的開放程度。川普於機上接受媒體採訪時表示：「我們希望降低一些咖啡的關稅，這將對雙方都有益。」他並透露，自己「可能在未來造訪越南」。根據《路透社》（Reuters）報導，這項調整象徵華府對越南出口政策出現鬆動，也反映越南咖啡在全球市場的重要地位。越南咖啡可可協會（Vietnam Coffee – Cocoa Association, VICOFA）主席杜哈南（Do Ha Nam）指出，截至今年7月，越南咖啡出口量已達110萬噸，年增7.4%，出口額突破60億美元，創下歷史新高。僅用七個月就超越去年的56.2億美元紀錄。他表示，這得益於國際咖啡價格的飆升，今年前七個月越南咖啡的平均出口價格達每噸5670美元，比去年同期上漲53%。杜哈南補充，越南是全球最大羅布斯塔（Robusta）咖啡生產與出口國之一，該品種成本遠低於阿拉比卡（Arabica）咖啡，使越南在即溶及混合咖啡市場具備明顯價格優勢。「若美國降低關稅，越南咖啡在美市場將擁有更大成長空間，這不僅有助農業出口，也能帶動加工產業升級。」他說。