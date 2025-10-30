我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智媛提到，樂天封王讓她感到很開心，粉絲也留言對她喊話「明年見」。她在今天的活動現場表示「關於明年，還是要依照公司公布的為主。」（圖／記者吳翊緁攝）

還會明年見嗎？禹洙漢、河智媛：依照公司公布為主

▲禹洙漢表示，不是故意要隱藏，但目前網路上有些傳聞，所以回答上會比較小心，還是要大家看公司公告為主。（圖／記者吳翊緁攝）

人氣票選，安芝儇向鄉親拉票：高雄人都會投給我吧！

▲雙11 PChome會舉辦人氣王，安芝儇笑說「高雄人都會投給我吧」。（圖／記者吳翊緁攝）

中華職棒年度總冠軍樂天桃猿首度奪下台灣大賽總冠軍，隊上兩位韓籍成員河智媛與禹洙漢雖沒有親臨現場，但情義相挺，隔空應援，並透過社群發文分享喜悅，且喊出「明年見」，似乎粉碎不續約傳聞，讓粉絲嗨翻。今（30）日兩人出席PChome24h雙11記者會時被問到是否就明年還會看到兩人在台灣應援，禹洙漢在IG上發文慶祝樂天桃猿奪下總冠軍，同時也感性告白「覺得很遺憾，如果能一起跟大家現場見證冠軍那該有好。」在貼文底下還寫下「我們明年再見吧」，似乎明年還能在台灣球場看到她，但今天她出席活動時被問明年會續約嗎？禹洙漢則保守的說「後續會再公布」。同隊的河智媛開心提到，第一次加入樂天啦啦隊，樂天就封王讓她感到很開心，但很可惜沒有在現場，奪冠後她也在IG上發文祝賀，文中提到「在樂天隊應援是幸運的。」粉絲也留言對她喊話「明年見」。河智媛在今天活動現場，簡單向媒體表示：關於兩人自己的意向，禹洙漢認真的說「不是故意要隱藏，但目前網路上有些傳聞，所以回答上會比較小心，還是要大家看公司公告為主。」兩人都沒有給出明確答案，但也沒把話說死，粉絲還是可以繼續期待。同場出席的還有兩位台鋼啦啦隊員安芝儇、朴旻曙，則不忘幫隊上加油，問起明年希望台鋼封王嗎？兩人用可愛的中文說「當然，明年台鋼雄鷹總冠軍」。四人身為PChome24h雙11的活動代言人，預計會在平台上舉辦直播，預計11/6、11/10、11/11 20:00舉行，會與粉絲線上互動，同時也會有直播驚喜，同時還會票選人氣王，四人都謙虛的說「沒信心」會成為人氣王，