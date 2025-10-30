我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡又新呼籲應重新思考核電問題。（圖／總統府YT）

總統府今（30）日召開「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」，總統賴清德致詞時重申，政府淨零轉型的決心，要讓轉型的契機，擴散到社會的每一個角落，因此要倚重所有委員的專業，也要借重顧問簡又新的宏觀視野；賴清德致詞完後，出席報告的簡又新則表示，2024年全球的核電已經達到歷史上的最高點，而台灣已進入一個核電歸零，這時候應是重新思考，若沒有核電配合的話，2030年不太容易完成淨零目標、也難完成減碳。總統府今（30）日召開「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」，邀請簡又新以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」為題演講。賴清德致詞時表示，來自氣候與經濟變化的雙重壓力，也對社會造成不安、加深對未來的不確定性，但政府的態度明確，「我們一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界」。賴清德說，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求，對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微型企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰，而正因為外部的挑戰如此嚴峻，政府更要堅定內部的轉型，因為，一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。「台灣正走在轉型的路上，並且大步前進！」賴清德提到，環境部上週公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，政府預計最快在明年，正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作，台灣綠色科技產業去年的附加價值，已經超過5千億元，占GDP的百分之2；其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位，這是台灣近年來，積極推動循環經濟，以及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」，是驅動國家整體發展的強大動能。賴清德說，政府要繼續強化這股動能，讓轉型的契機，擴散到社會的每一個角落，因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是加速落實階段的關鍵課題，因此要倚重所有委員的專業，也要借重簡又新的宏觀視野，給予大家勉勵和提醒，讓政府在公私協力上可以做得更好、更到位。賴清德指出，今天的會議將聚焦兩大議題，第一，是人民的「安居」。一個更節能、更不怕風雨的家，就是韌性國土的基礎，內政部將報告「近零碳建築的轉型與展望」，包括設下2030年，可達成住宅部門減碳百分之35的目標，來為這個重要的工程，擘畫更清晰的藍圖；第二，是人民的「健康」。政府推動淨零，不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣，環境部將會報告，「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，探討如何創造雙贏。「在轉型這條路上，挑戰很多，但我們不能夠因為眼前的風雨，就偏離正確的航道！」賴清德強調，政府未來會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在台灣打造「韌性廊道」，來因應各類型的挑戰，這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界的攜手合作，「我們凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣」。簡又新報告時表示，2024年全球的核電已經達到歷史上的最高點、最高峰，而台灣今年進入一個核電歸零，這時候應是重新思考的問題，若沒有核電配合的話，2030年不太容易完成淨零目標、也難完成減碳。簡又新提到，淨零轉型不是只是講能源轉型，它是帶動一個國家的經濟、社會、文化全面的轉型，其難度與登月計劃一樣，但只要有決心，一定可以做得很好，政府也能領航。