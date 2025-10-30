美中領袖再度同框引發熱議。美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在韓國釜山舉行「川習會」，但焦點卻意外落在兩人「看起來幾乎一樣高」這件事。
根據公開資料，川普身高約190公分，習近平約178至180公分，理論上應有明顯差距。不過這次釜山的握手畫面中，兩人幾乎沒有高低之分。
有網友翻出2017年川普訪問北京時的合照對比，當時習近平明顯比川普矮一截，如今卻幾乎與川普平視，讓社群瘋傳「習近平變高了」。
習近平的身高一直都是話題。在X（前推特）上，過去就有外國網友分析川習合照背後的「權力心理學」，例如在一張照片裡，川普和習近平握手，「川普刻意微微前傾，讓雙方眼神平視，營造對等關係，這不是偶然，而是權力的演出。」他指出，如果川普在畫面中高出太多，容易被解讀為「美國居高臨下」，但平視則傳達尊重與合作的訊號，「這就是不說話也能贏的方法。」網友指出，川普不需要更強勢，而是要讓人覺得值得合作。不過，「或者他只是剛好前傾吧，我也不知道啦。」
至於另一派網友則回到現實層面吐槽，在Reddit過去就曾有網友以「習近平真有這麼巨大或我們只是小豆苗？」為題發文。有網友說，「大家都知道習近平會穿墊高鞋，他的鞋底應該能多出5到7公分，這樣看起來就能跟川普一樣高」。
根據2020年陸媒報導，中國成年人平均身高，18至44歲男性為169.7公分，而山東男性身高最高，為175.44公分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友翻出2017年川普訪問北京時的合照對比，當時習近平明顯比川普矮一截，如今卻幾乎與川普平視，讓社群瘋傳「習近平變高了」。
習近平的身高一直都是話題。在X（前推特）上，過去就有外國網友分析川習合照背後的「權力心理學」，例如在一張照片裡，川普和習近平握手，「川普刻意微微前傾，讓雙方眼神平視，營造對等關係，這不是偶然，而是權力的演出。」他指出，如果川普在畫面中高出太多，容易被解讀為「美國居高臨下」，但平視則傳達尊重與合作的訊號，「這就是不說話也能贏的方法。」網友指出，川普不需要更強勢，而是要讓人覺得值得合作。不過，「或者他只是剛好前傾吧，我也不知道啦。」
至於另一派網友則回到現實層面吐槽，在Reddit過去就曾有網友以「習近平真有這麼巨大或我們只是小豆苗？」為題發文。有網友說，「大家都知道習近平會穿墊高鞋，他的鞋底應該能多出5到7公分，這樣看起來就能跟川普一樣高」。
根據2020年陸媒報導，中國成年人平均身高，18至44歲男性為169.7公分，而山東男性身高最高，為175.44公分。
更多「川習會韓國登場」相關新聞。