▲ 黃偉哲與團長科羅拉多州州參議會珍娜代議長合影。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲以台南當季水果款待訪賓大受好評。（圖／南市府提供）

由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今（30)日拜會台南市政府，由於成員皆是首次到訪台南，市長黃偉哲除介紹台南的城市特色外，雙方也就農業、半導體、綠能、精密科技等議題進行交流，黃偉哲也特別以台南當季水果款待訪賓，鮮甜滋味大受好評，外賓紛紛驚嘆台南水果的高甜度與品質。黃偉哲向訪團介紹，台南以美食與農產聞名，尤其隨著台美農產品的合作推展，未來台南鳳梨有望可登上美國民眾的餐桌，也希望進一步強化台美地方間的友好合作與互動。期盼能透過訪賓牽線多多發展交流，拉近台南與美國中西部各州的距離。黃偉哲進一步指出，無論是台南青年與美國小將的體育交流，或是台積電赴美設廠的產業合作，都展現出台美多元的連結，他也盼台南與美國各州能更有更多不同層面的交流，尤其他聽聞團長珍娜代議長曾用一年時間走訪美國各州並撰書，他期盼未來台南的市民朋友與學生也能像她一樣，親身體驗美國的多樣文化與風貌。該團團長科羅拉多州州參議會珍娜(Dafna Michaelson Jenet)代議長表示，訪團成員來自美國不同州份，各具文化與產業特色，他們在今日探索台南後，皆盼能借鏡台南的科技發展經驗，以此推動他們各州的科技創新。美國中西部跨州議會領袖團乃是由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部四州州議員所組成，台南為該團這次訪台行程中唯一造訪的南部城市，除拜會黃偉哲外，也將參觀安平古蹟及台灣歷史博物館，親身感受台南的文化魅力。