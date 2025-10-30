我是廣告 請繼續往下閱讀

「為什麼現在的我們，明明有關係卻要假裝沒有關係？是不是擔心有關係之後會沒關係？但是沒關係說久了，就真的沒關係。」台北全新藝術空間 「一格一隅」 將於 2025 年 11 月 1 日（六） 盛大開幕，同時推出首檔展覽《我們之間沒有關係》。本展由「一格一隅」與 香港 OMG 藝術節 KC 共同策劃，作為一場橫跨 台北與香港 的城市聯展，呈現兩地藝術家對於「關係與距離」的創作思考與當代詮釋。《我們之間沒有關係》以「關係」為核心，探討在當代社會中，人與人、社會結構與物件之間錯綜複雜的連結。展覽從 疏離中渴望靠近 的情感出發，穿梭於 冷漠與假性親密 的張力之間，揭示那些看似無關、卻緊密交織的關係。透過台港藝術家的作品對話，展覽邀請觀眾重新審視「我們」之間的距離與依附，並思考當關係被隱藏、淡化或偽裝時，藝術如何成為理解與重構連結的語言。地點｜一格一隅（台北市松山區八德路三段142號2樓）展期｜2025 年 11 月 1 日（六）－ 11 月 10 日（一）時間｜14:00 – 20:00開幕｜2025 年 11 月 1 日（六）14:00 – 18:00地點｜賽馬會創意藝術中心 JCCAC（香港）展期｜2025 年 12 月 4 日（四）－ 2026 年 1 月 4 日（日）開幕｜2025 年 12 月 4 日（四）