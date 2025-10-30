我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟疫情再起，廚餘去化問題成為防疫關鍵。台北市作為全台外食比例最高的城市，每日廚餘量約180公噸、年處理量逾七萬噸。然而，被視為解決廚餘危機重點工程的「生質能熟廚餘廠」，自2015年啟動籌備以來，至今已歷時十年仍未完成，未見具體成果。台北市環保局於2015年宣布推動生質能廠，表示該廠可年產千萬度電、減碳532萬公斤，「一座生質能廠可抵十四座大安森林公園」。但十年過去，計畫屢次停滯。雖然2024年環保局重申該案已納入預算推動，但查閱114年及115年法定預算書，仍未見相關編列，引發外界質疑市府推動進度過慢、成效有限。隨著豬瘟疫情升溫、廚餘禁用於飼料化，北市熟廚餘處理能量日益緊繃，恐出現「廚餘去化壓力」。多位環保與防疫專家指出，若市府未能加速落實生質能廠建設，恐造成垃圾處理量增加與二次污染風險。台北市議員參選人朱政騏呼籲，蔣萬安市長應展現過去推動市政的決心與效率，正視即將爆發的廚餘危機。他表示：「該蓋的廠不蓋，北市民終將為政策怠惰付出代價。」